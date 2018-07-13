İbrahim Bingül son yolculuğuna uğurlandı

İzmit Kemal Paşa Mahallesi İmaret Yokuşu Bingül Apartmanı adresinde ikamet eden İzmit Ticaret Odası'nın eski meclis başkanı, İzmit'in eski esnaflarından, Tül İpek Kumaş mağazası sahibi İbrahim Bingül (88) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. 3 çocuk babası Bingül'ün cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Fevziye Camii'ne götürüldü. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Ticaret Odası Eski Başkanı Halil İbrahim Keleş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bingül’ün cenazesi Sapanca'da toprağa verildi.