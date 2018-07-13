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TDP’den “Gözün Arkada Kalmasın” projesi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ÇOGEP, Gözün Arkada Kalmasın projesi kapsamında 72 şehit, gazi çocuğu ile emniyet personeline arama kurtarma ve çeşitli eğitimler verildi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ÇOGEP 'Gözün Arkada Kalmasın' Projesi kapsamında İzmit Belediyesi Kandıra Sarısu Gençlik Kampında 72 şehit, gazi çocukları ve emniyet personeline birlikte İzcilik faaliyeti yaptı. Doğa-Deniz İzcilik faaliyetleri ile AFAD ekipleri tarafından Arama Kurtarma eğitimi verildi. Eğitime katılanlara gerekli bilgiler ve acil durumlarda yaralı taşıma gibi çeşitli kurtarma yöntemleri öğretildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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