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İşte CHP'de kurultay için imza verenler

CHP'de kurultay tartışmaları sürerken bir çok ilden olduğu gibi Kocaeli’den de İnce'ye destek ve 'değişim' mesajı geldi. Kocaeli'de toplam 9 kişi İnce'nin CHP Genel Başkan olabilmesi için imza verdi.  

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CHP Kocaeli Örgütü'nde Muharrem İnce'ye imza veren isimler tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

24 Haziran Genel Seçimlerinde alınan sonuçlar ülkede; Laik Demokrasiye, Çağdaş Türkiye sevdasına inanan milyonlarca vatandaşlarımız da hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu hayal kırıklığı maalesef vatandaşlarımızda giderek öfke, yılgınlık ve umutsuzluğa neden olmaktadır. Türk ulusu ne zaman dara düşse; öyküneceği, gururla yâd edeceği tarihin şanlı yaprağı hiç kuşkusuz Kurtuluş Savaşıdır. Halkımız 1919 yılları şartlarından asla daha kötü duruma düşmemiştir. Emperyalizme karşı bu mücadeleyi veren bu millet eminiz ki çağdaşlık mücadelesini de kazanacaktır. Bizler partimizin altıncı oku devrimciliğin verdiği cesaret ve öngörüyle yılmadan mücadelemize devam edeceğimize halkımıza söz veriyoruz.

Lakin mücadele etmek için olmazsa olmaz olan sürekli değişiklik, yenileşme arzusu ve daha güzelini gerçekleştirme idealinde asla vazgeçmeyeceğiz. Son günlerde kamuoyuna yansıyan CHP Kurultaya gidip gitmemesi konusunu bizler birilerini seçme olarak değil, çıtayı daha üste nasıl çıkarırız yöntemi olarak görüyoruz.İlk kurultayı Sivas Kongresi olan, ilk hedefler beyannamesiyle siyasal özgürlüklere farklı bakış açısı getiren, ambleminden ilkelerine kadar tüm ideolojik sürecini kurultaylarda toplayan ülkenin gerçek demokrat ve ilerici partisi için kurultaylar bir kargaşa değil çıtayı bir üst noktaya taşıma planlamasıdır. Bu vesileyle aşağıda imzası bulunan Kocaeli Kurultay Delegeleri olarak Türkiye’nin fikir platformunun bir an evvel toplanarak, ülkemizi çağdaşlığa götürecek yol haritasını halkımıza borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. 

KURULTAY İÇİN İMZA VERENLER:

NİLGÜN DÜZEN ( İzmit - Şirintepe Mahallesi Muhtarı )

GÜLAY EYİSABUNCULAR ( Kandıra İlçe Başkanı )

YAPRAK FİDANCI ( Körfez İlçe Eski Sekreteri )

MEHMET HİLAL KAPLAN ( Kocaeli Eski Milletvekili )

DURMUŞ KARABOĞA ( Gebze İnönü Mahallesi Eski Muhtarı )

İRFAN KESKİN ( Başiskele İlçe Başkanı )

MEHMET ÜMİT KÜÇÜKKAYA ( İzmit İlçe Eski Başkanı )

YAKUP TÖRK ( Darıca İlçe Başkanı )

YILMAZ UÇAK ( Kocaeli İl Eski Yöneticisi )

Bugün 11:55 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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