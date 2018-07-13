Körfez için önemli bir proje daha bitiyor

Yukarı Hereke’de ‘bölge parkı’ konsepti ile hayata geçirilen Ahmed-i Hani Parkı’nda ilk etap tamamlandı, içerisinde sosyal alanların yer aldığı ikinci etap çalışmaları ise sürüyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Fen İşleri Müdürü Şenol Çakır, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Baran, kısa süre içerisinde kafeteryada çalışmaların tamamlanacağını belirtti.

İkinci etap içerisinde; bay-bayan mescitler dışında vatandaşların cemiyetlerini yapabilmesi için 200 kişilik kafeterya ve kır düğünleri için alan oluşturuluyor. Körfez manzarasının en güzel izlenebildiği alanlardan olan Ahmed-i Hani Parkı, şehrin gürültüsünden biraz olsun uzaklaşmak isteyenlerin de uğrak yeri konumuna geldi. Çevredeki vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan İsmail Baran’a teşekkür etti.