Kocaeli’de son bir yılda meydana gelen trafik kazalarının bilançocu açıklandı. Kocaeli Valiliği verilerine göre 401 bin 336 bin aracın kayıtlı olduğu ve 602 bin 14 sürücünün bulunduğu ilde son bir yılda 4 bin 384 yaralamalı kaza meydana geldi. Yaşanan kazalarda toplamda 58 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 69 kişi ise yaralandı.
Bugün 13:22 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:59 TSİ )
Kocaeli'de trafik kazasında 1 yılda kaç kişi öldü?
Kocaeli’de son bir yılda gerçekleşen 4 bin 384 trafik kazasında 58 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 69 kişi de yaralandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz