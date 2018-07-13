Kocaeli'de trafik kazasında 1 yılda kaç kişi öldü?

Kocaeli’de son bir yılda meydana gelen trafik kazalarının bilançocu açıklandı. Kocaeli Valiliği verilerine göre 401 bin 336 bin aracın kayıtlı olduğu ve 602 bin 14 sürücünün bulunduğu ilde son bir yılda 4 bin 384 yaralamalı kaza meydana geldi. Yaşanan kazalarda toplamda 58 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 69 kişi ise yaralandı.