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Kocaeli'de trafik kazasında 1 yılda kaç kişi öldü?

Kocaeli’de son bir yılda gerçekleşen 4 bin 384 trafik kazasında 58 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 69 kişi de yaralandı.

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Kocaeli’de son bir yılda meydana gelen trafik kazalarının bilançocu açıklandı. Kocaeli Valiliği verilerine göre 401 bin 336 bin aracın kayıtlı olduğu ve 602 bin 14 sürücünün bulunduğu ilde son bir yılda 4 bin 384 yaralamalı kaza meydana geldi. Yaşanan kazalarda toplamda 58 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 69 kişi ise yaralandı.

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