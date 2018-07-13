Köpeği öldüren profesör davası ertelendi

2016 Eylül ayında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü içerisinde, Öğretim Üyesi Nöroloji Profesörü H.M.S kedisini öldürdüğünü iddia ettiği köpeği bıçaklayarak öldürmüştü. Olayla ilgili Kocaeli Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın görülmesine bugün devam edildi. Davaya öldürülen BOB isimli köpeğin sahibi olarak Hakkı Yunus Kozan avukatı Kübra Keskin, Sanık avukatı İrfan Şirin ve hayvan hakları savunucuları katıldı. Mala zarar verme suçlaması ile devam eden davada sanığın çelişkili ifadelerde bulunduğunu ifade eden Av. Kübra Keskin “ Sanık ifadesinde çelişkiler var. Kedileri öldürüldüğü gördüğü için öldürdüğünü söylüyordu. Daha sonraki ifadesinde köpeği kedisinin öldürmediğini, görmediğini söylemişti” dedi. Sanık avukatı İrfan Şirin ise “ Karne ile ilgili resmi gerçeklilik yoktur. Müvekkilimin beratını talep ediyorum. Karne tek başına köpeğin sahipli olduğuna yeterli değildir” dedi. Duruşma sonunda dava 25 Aralık tarihine ertelendi.

Caydırıcı şekilde cezalandırılması gerekmektedir

Dava öncesi Kocaeli Adliyesi önünde açıklamada bulunan Kocaeli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik “İlgili süreçte sanığın yaptığı savunma ve gerekçeleri görevi gereği sağlığa ve yaşama adanmış olması gereken eğitimli bir bireyin sahip olduğu kişiliği öne sermesi açısından olayı daha endişe verici hale getirmiştir. Hak tanımının en temel yapı taşı yaşama hakkı açısından, insan ve hayvanlar arasından fark olmadığı dikkate alındığında, kasıtlı olarak hayvanların yaşam hakkına son vermenin, cezasız kalmaması gerektiği ve yaşamın sahipli kavramıyla şekillendirilemeyeceği tartışmasızdır. Ve tabi ki cinayet kabul edilmesi gereken bu tür şiddet olayların kamu vicdanını rahatlatacak, caydırıcı şekilde cezalandırılması gerekmektedir” dedi.

Hayvan eşya değildir

Çelik, “Hayvana karşı insan olmanın getirdiği güç ve ayrıcalığı kullanarak can alanlara, bu filleri cezalandırılmadığı sürece kanun marifetiyle teşvik tanınmış sayılacaktır. Yaşanan bu acı örnek gibi bir eylemin ceza kanunları kapsamında karşılıksız kalması asla kabul edilemez. Vicdanlı ve adalete inan tüm bireylerin kabul edeceği üzere ‘hayvan eşya değildir’ Türkiye’nin de imzalayarak kabul ettiği Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi esaslarında da yer aldığı şekilde hayvanlar tıpkı insanlar gibi duyguları ve sinir sistemi olan, psikolojik ve fizyolojik acı duyarlılığına sahip, acıyı-sevgiyi hissedebilen canlı varlıklardır” dedi.

Zarar gören tüm toplumdur

Çelik “Ve her şeyin ötesinde insanlığın yükümlü olduğu emanetleridir. Bu kapsamında onlara karşı yapılan eylemlerden zarar gören aynı zamanda tüm toplumundur. Doğayı paylaştığımız hayvanların ‘mal’ olarak görüldüğü zaman değer taşıdığı bir hukuk sisteminin gelişmesi asla da mümkün değildir. Her biri ayrı bir yaşam öznesi olan varlıklara karşı suç işlemesine yargı marifeti ile imkan ve teşvik tanınmayacağını göstermesi açısından önemlidir ve vatandaşların adalete güven duygusunu sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Herkesin yaşama hakkını savunuyoruzÇelik’in ardından konuşan BOB isimli köpeğin sahibi Yunus Hakkı Kozan yaptığı açıklamada “Bu süreçte şunu gördük ki toplumun en güçsüz tarafları olan hayvanlara, kadınlara, çocuklara gösterilen kötü davranışların hepsinin temelinde aynı düşünce ve anlayış var. Bu davanın mağdurunun bir hayvan veya çocuk olmasının bir farkı yok. Sorun aynı kaynağın sorunu. Topluma faydalı değilse o şey faydasız olarak görülüyor. Biz bu yüzden herkesin yaşama hakkını savunuyoruz" ded