KOTO'dan indirimli otomotiv kampanyası

Üyelerinin gerek ticari gerekse sosyal hayatlarında avantaj sağlayacak proje ve protokollerini tüm hızıyla sürdüren Kocaeli Ticaret Odası bu kez otomotiv sektörüyle yaptığı başarılı işbirliği sayesinde otomotiv kampanyası başlattı. Oda üyelerinin ticari ve binek araçlara değişen oranlarda cazip fırsatlarla sahip olmasını sağlayan kampanyayla birlikte otomotiv sektöründe de büyük canlılık hedefleniyor.

TÜM OTOMOTİV FİRMALARI KATILIYOR

Kampanyayla ilgili bilgi veren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut otomotiv firmalarının önemli fırsat seçenekleri sunarak kampanyaya dahil olduğunu vurgulayarak Hem üyelerimizin hem de otomotiv firmalarımızın üst düzey fayda sağlayacağı bir kampanya hazırladık. Üyelerimiz özel fırsatlarla araç sahibi olurken otomotiv firmalarımız da satış hacimlerini artıracak. 13 Temmuz 2018 tarihinde başlayıp Temmuz ayı sonuna kadar geçerli olan kampanyayı arzu eden bayilerimiz yıl sonuna kadar da sürdürebilir dedi.

KOTO ÜYELERİNE İNDİRİMLİ OTOMOTİV FIRSATI SUNAN FİRMALAR

AKGÜNLER MOTORLU ARAÇLAR- VOLVO

Ark Oto- Audi/Volkswagen

ARSLANKAYA OTOMOTIV- MITSUBISHI

Bey Kar Otomotiv- Fiat

ÇIMENLER OTOMOTIV- ISUZU

Çobanoğlu Otomotiv- Suzuki

EFSANE MOTORLU ARAÇLAR- FIAT

Ek Can Otomotiv- Opel/Chevrolet

ENDER OTOMOBIL MOTORLU TAŞITLAR- MOTOSIKLET

Ernaz Otomotiv- Renault/Dacia

ES OTOMOTIV- FORD

Fertan Otomotiv- Hyundai

HALDIZLAR OTOMOTIV- HONDA/PEUGEOT/MAZDA

Kayalar Plaza- KIA

KELEŞLER OTOMOTIV- SEAT/SKODA

Kocaeli Kaya Otomotiv- Toyota

MENGERLER- MERCEDES

Oto Teknik Otomotiv- Subaru

ÖZTORUN OTO- BMW/MINI COOPER

Şişman Motosiklet- Motosiklet

YILMAZ OTOMOTIV- NISSAN

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