Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:36 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:37 TSİ )

KOTO'dan indirimli otomotiv kampanyası

KOTO üyeleri için otomotiv kampanyası başlattı. İlimizde faaliyet gösteren tüm otomotiv bayilerinin yer aldığı kampanya kapsamında Oda üyeleri ticari ve binek araçlara cazip fırsatlarla sahip olabilecek. Hem üyeler kazanacak hem sektör canlanacak

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Üyelerinin gerek ticari gerekse sosyal hayatlarında avantaj sağlayacak proje ve protokollerini tüm hızıyla sürdüren Kocaeli Ticaret Odası bu kez otomotiv sektörüyle yaptığı başarılı işbirliği sayesinde otomotiv kampanyası başlattı. Oda üyelerinin ticari ve binek araçlara değişen oranlarda cazip fırsatlarla sahip olmasını sağlayan kampanyayla birlikte otomotiv sektöründe de büyük canlılık hedefleniyor.

TÜM OTOMOTİV FİRMALARI KATILIYOR

Kampanyayla ilgili bilgi veren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut otomotiv firmalarının önemli fırsat seçenekleri sunarak kampanyaya dahil olduğunu vurgulayarak Hem üyelerimizin hem de otomotiv firmalarımızın üst düzey fayda sağlayacağı bir kampanya hazırladık. Üyelerimiz özel fırsatlarla araç sahibi olurken otomotiv firmalarımız da satış hacimlerini artıracak. 13 Temmuz 2018 tarihinde başlayıp Temmuz ayı sonuna kadar geçerli olan kampanyayı arzu eden bayilerimiz yıl sonuna kadar da sürdürebilir dedi.

KOTO ÜYELERİNE İNDİRİMLİ OTOMOTİV FIRSATI SUNAN FİRMALAR

AKGÜNLER MOTORLU ARAÇLAR- VOLVO

Ark Oto- Audi/Volkswagen

ARSLANKAYA OTOMOTIV- MITSUBISHI

Bey Kar Otomotiv- Fiat

ÇIMENLER OTOMOTIV- ISUZU

Çobanoğlu Otomotiv- Suzuki

EFSANE MOTORLU ARAÇLAR- FIAT

Ek Can Otomotiv- Opel/Chevrolet

ENDER OTOMOBIL MOTORLU TAŞITLAR- MOTOSIKLET

Ernaz Otomotiv- Renault/Dacia

ES OTOMOTIV- FORD

Fertan Otomotiv- Hyundai

HALDIZLAR OTOMOTIV- HONDA/PEUGEOT/MAZDA

Kayalar Plaza- KIA

KELEŞLER OTOMOTIV- SEAT/SKODA

Kocaeli Kaya Otomotiv- Toyota

MENGERLER- MERCEDES

Oto Teknik Otomotiv- Subaru

ÖZTORUN OTO- BMW/MINI COOPER

Şişman Motosiklet- Motosiklet

YILMAZ OTOMOTIV- NISSAN

HABERI VE GÖRSELLERI EKTEDIR.

DEĞERLENDIRMENIZ DILEĞIYLE...

Bugün 13:36 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak mask
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak
Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar sürüyor mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar sürüyor
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım mask
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı mask
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı
Derince Çınarlıdere girişine güvenlik kamerası takılsın! mask
Derince Çınarlıdere girişine güvenlik kamerası takılsın!
Ölüm rampasına neşter vurulacak mask
Ölüm rampasına neşter vurulacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi mask
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak mask
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak
Gelinini sevgilisiyle yakaladı! mask
Gelinini sevgilisiyle yakaladı!
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım mask
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı mask
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL