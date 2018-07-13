KOTO'dan indirimli otomotiv kampanyası

Üyelerinin gerek ticari gerekse sosyal hayatlarında avantaj sağlayacak proje ve protokollerini tüm hızıyla sürdüren Kocaeli Ticaret Odası bu kez otomotiv sektörüyle yaptığı başarılı işbirliği sayesinde otomotiv kampanyası başlattı. Oda üyelerinin ticari ve binek araçlara değişen oranlarda cazip fırsatlarla sahip olmasını sağlayan kampanyayla birlikte otomotiv sektöründe de büyük canlılık hedefleniyor.
TÜM OTOMOTİV FİRMALARI KATILIYOR
Kampanyayla ilgili bilgi veren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut otomotiv firmalarının önemli fırsat seçenekleri sunarak kampanyaya dahil olduğunu vurgulayarak Hem üyelerimizin hem de otomotiv firmalarımızın üst düzey fayda sağlayacağı bir kampanya hazırladık. Üyelerimiz özel fırsatlarla araç sahibi olurken otomotiv firmalarımız da satış hacimlerini artıracak. 13 Temmuz 2018 tarihinde başlayıp Temmuz ayı sonuna kadar geçerli olan kampanyayı arzu eden bayilerimiz yıl sonuna kadar da sürdürebilir dedi.
KOTO ÜYELERİNE İNDİRİMLİ OTOMOTİV FIRSATI SUNAN FİRMALAR
AKGÜNLER MOTORLU ARAÇLAR- VOLVO
Ark Oto- Audi/Volkswagen
ARSLANKAYA OTOMOTIV- MITSUBISHI
Bey Kar Otomotiv- Fiat
ÇIMENLER OTOMOTIV- ISUZU
Çobanoğlu Otomotiv- Suzuki
EFSANE MOTORLU ARAÇLAR- FIAT
Ek Can Otomotiv- Opel/Chevrolet
ENDER OTOMOBIL MOTORLU TAŞITLAR- MOTOSIKLET
Ernaz Otomotiv- Renault/Dacia
ES OTOMOTIV- FORD
Fertan Otomotiv- Hyundai
HALDIZLAR OTOMOTIV- HONDA/PEUGEOT/MAZDA
Kayalar Plaza- KIA
KELEŞLER OTOMOTIV- SEAT/SKODA
Kocaeli Kaya Otomotiv- Toyota
MENGERLER- MERCEDES
Oto Teknik Otomotiv- Subaru
ÖZTORUN OTO- BMW/MINI COOPER
Şişman Motosiklet- Motosiklet
YILMAZ OTOMOTIV- NISSAN
HABERI VE GÖRSELLERI EKTEDIR.
DEĞERLENDIRMENIZ DILEĞIYLE...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz