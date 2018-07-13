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Kartepe’den Afrika’lı çocuklara yardım eli

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, Afrika’da su kuyusu açmak için kermes düzenliyor.

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Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, yaptığı projelerle farkındalık yaratmaya ve yaşlarından büyük işler başarmaya devam ediyor. Afrika’da yaşanan drama seyirci kalmayan Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri, “Suyun Sesi Kardeşliğin Gücü” adlı proje ile 14-15 Temmuz’da Unutulmuş Değerler Festivali’nde iki gün boyunca sürecek olan bir yardım kermesi düzenliyor. Kermeste toplanan yardımlarla Afrika bölgesinde yaşayan insanların hayatlarını idame etmeleri için ihtiyacı olan temiz ve sağlıklı içme suyu sorununun çözülmesine katkıda bulunması amaçlanıyor.

Afrika’da bir damla suya hasret insanlar yararına İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığı ile su kuyusu açacaklarını belirten Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri Eğitmenleri, velilerin yoğun katkı sağladığını dile getirdiler. Kermeste hem Bilgi Evleri çocuklarının eğitmenleri ile birlikte yapmış olduğu el emeği ürünler hem de esnaf ve velilerin bağışlamış olduğu çeşitli çeyiz eşyaları, kıyafetler, yöresel yemekler gibi gıda ürünleri satışa sunulacak.

Bugün 14:04 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

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