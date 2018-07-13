Şimdi gözler Büyükşehir'de

Kocaelispor’da transfer yasağını kaldırma çabaları tüm hızı ile devam ediyor. Özellikle Süper Lig ve o zaman ki adı ile Bank Asya 1. Ligi’nde yapılan transferlerin dışında, personel ve diğer alacaklılardan oluşan dosya ordusu ile boğuşan Yeşil Siyahlılar transfer yasağını kaldırmak için belli bir seviyeye ulaştı. 80’den fazla dosyanın 70’den fazlası kapatıldı. Kalan 10 kadar dosya ile ilgili de yoğun uğraşlar sürüyor.

10 DOSYA ÇOK SIKINTILI

Süper Lig ve 1. Lig dönemlerinde yapılan transferlerden kalan 10 kadar alacaklı yönetimi çok ciddi anlamda uğraştırıyor. Tıkanma noktasına gelen yönetimin konuyu geniş bir şekilde değerlendireceği bir açıklama ya da basın toplantısı ile kamuoyuna aktarması bekleniyor. Genel olarak bakıldığında tahmini 6-7 milyon liralık bir borcun daha ödenmesi gerekiyor.

KATKI VERECEK

Bu dakikadan sonra gözler Büyükşehir’e çevrildi. Kocaelispor’a Vinsan’da antrenman imkanı veren, Poligon’da yatacak yer sağlayan, Seka Park Otel’de maç öncesi kamp desteği veren,sağladığı otobüs ile takımın ulaşımını sağlayan, muvafakatname alan alacaklıların borçlarını ödeyen Büyükşehir’in Kocaelispor’a katkısının devam edeceği düşünülüyor.

İLHAN BAYRAM CİDDİ DESTEK VERDİ

Büyükşehir’in iştirakçilerinden Kentkonut, KEV Tesisleri’ni satılan alarak kulübe 55 milyon liralık bir girdi sağladı, bu paranın 10 milyon lirası 200 kişilik yurt için ayrıldı, kalan para ile de devlete ait olan borçların tamamı temizlendi. Bu konuda özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ciddi bir insiyatif aldı.

ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKIYOR

Elde kalan 9 milyon lira Süper Lig ile 1. Lig dönemlerindeki akılsız, hesapsız, amaçsız, şuursuz transferler nedeni ile biriken 30 milyon liralık borcu ödemeye çalışan ve bir bakıma şapkadan tavşan çıkarmaya çalışan yönetim kurulu, kalan 10 dosyayı da kapatıp transfer yasağını kaldırmak ve bir an önce dış transfer çalışmalarına yoğunlaşmak istiyor. Hatta bazı futbolcuların Kocaelispor ile dirsek teması kurduğu ve kulübün transfer yasağını kaldırması için sabrettiği de öğrenildi.