KYK yüzmeyi sevdiriyor!

15 ANTRENÖR GÖREV ALIYOR

Kocaeli Yüzme Kulübü’nde çalışmalar sıkı bir şekilde sürüyor. Derince 60 Evler Mahallesi’ndeki yeni tesislerinde haftanın 6 günü çalışan kulüpte antrenmanlar sabah çok erken saatlerde başlıyor. İşinde çok deneyimli 15 yüzme antrenörünün görev yaptığı kulüpte baş antrenörlüğü aynı zamanda Milli Takım’ın da antrenörü olan Naci Karakuş yapıyor.

SAYISIZ BAŞARI

4 Milli antrenör, 40 da Milli sporcusu bulunan kulüpte 18 Türkiye rekoru, 2 kulüpler arası Türkiye şampiyonluğu, bireysel olarak sayısız uluslar arası ve Türkiye derecesi elde edildi. Hem yüzme eğitimi almak isteyenler için hem de performans sporcusu yetiştirmek için ideal bir kulüp olan KYK’da kayıtlar devam ediyor.

BEBEK HAVUZU

Akşam saatlerinde büyük yaş grubu kadın ve erkeklerin yüzmeleri için ayrılan saatlerde nezih bir ortamda sağlanıyor. Haftanın 6 günü verilen yüzme eğitimlerinde çocuklarıyla gelen veliler yüzme havuzuna büyük bir ilgi gösteriyor. 4.5’a 9 metrelik iki kademeli bebek havuzunda 3-5 yaşlarındaki çocuklara özel yüzme eğitimler veriliyor. 5 Akademik eğitimli antrenör eşliğinde yapılan çalışmalar Türkiye’de ilk kez Kocaeli Yüzme Kulübü tarafından veriliyor.

FITNESS SALONU BOŞ KALMIYOR

Kulüpte yüzme dışında, fitness, zumba, plates, karate, jimnastik, boks, su altı hokeyi ve atletli plates branşlarında da hizmet veriliyor. Bayan sporculara yönelik özel saatlerin de olduğu kulüpte Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 20.30-21.30 arasında havuz sadece bayanlara hizmet ediyor. Erkekler ise aynı günler 22.00-23.00 arası havuza girebiliyor. KYK’da fitness salonuna da hayli ilgi var. Saat 8.30’dan gece 12’ye kadar açık olan fitnes salonunda 4 antrenör görev yapıyor.

KYK ANTRENÖRLERİ

Naci Karakuş

Samet Işık

Furkan Şaştır

Berkay Batu

Tuğçe Alay

Hakan Sofuoğlu

Salih Kıral

Açelya Öztürk

Sergen Okuşluğ

Sena Uslu