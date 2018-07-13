SPORTAM testleri ile sporcu analiz ediliyor

KAYIT ALTINA ALINIYOR

Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi çalışmalarına devam ediyor. Merkezde, sporcunun detaylı olarak performans ölçümlerinden kuvvet, dayanıklılık, sürat, esneklik ve denge gibi ölçümleri içeren testler ile sporcuların vücut analizleri gerçekleştiriliyor. Tüm amatör ve profesyonel kulüpler, yeni sezon için hazırlığa başlarken antrenman çalışmaları öncesi SPORTAM’da sporcularının testlerini ücretsiz bir şekilde yaptırıyor. Ayrıca yapılan testlerin verilerine göre sporcunun gelişimi ve performansı kayıt altına alınıyor.

HER ŞEY VAR

Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi, Büyükşehir Belediyesi’nin Sanayi Mahallesi Vinsan Tesisleri içinde Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Merkezde bulunan spor eğitim uzmanı ve performans antrenörleri sporcuların yağ, çevre-çap ve uzunluk ölçümlerini yaptıkları ölçümlerle belirliyor. Merkezde antropometrik (vücut ölçümleri) testlerinin yanı sıra sporcuların, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılığını ölçen testler gerçekleştiriliyor. Merkezde yapılan ölçümler sayesinde sporcunun performans düzeyi raporlandırılarak, kişisel gelişimi desteklenmiş oluyor.