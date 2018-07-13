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Kaleci Önder Tiryaki ticarete atıldı

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig takımlarından Doğantepespor’un kalesini koruyan ve Başiskele ekibi ile yeni sezon için anlaşma yapmayan Önder Tiryaki ticarete atıldı.

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4 NOKTA 1

Kuruçeşme Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak No: 3 İzmit adresinde yaklaşık 1 ay önce 4 Nokta 1 adını verdiği giyim mağazasını açan Tiryaki son moda kıyafet ve ayakkabıları satışa sunuyor. Salaş genç giyim tarzı ürünlerin satıldığı mağazadan internet üzerinden de alışveriş yapılabiliyor. Başarılı file bekçisi Önder Tiryaki’ye yeni işinde bereket diliyoruz. 

Bilgi için: 505729 8068

Bugün 14:26 TSİ - Spor

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