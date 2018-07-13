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Kaleci Önder Tiryaki ticarete atıldı

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig takımlarından Doğantepespor’un kalesini koruyan ve Başiskele ekibi ile yeni sezon için anlaşma yapmayan Önder Tiryaki ticarete atıldı.