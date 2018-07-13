Kaleci Önder Tiryaki ticarete atıldı

4 NOKTA 1
Kuruçeşme Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak No: 3 İzmit adresinde yaklaşık 1 ay önce 4 Nokta 1 adını verdiği giyim mağazasını açan Tiryaki son moda kıyafet ve ayakkabıları satışa sunuyor. Salaş genç giyim tarzı ürünlerin satıldığı mağazadan internet üzerinden de alışveriş yapılabiliyor. Başarılı file bekçisi Önder Tiryaki’ye yeni işinde bereket diliyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz