Gururumuz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü HIRS KÜPÜ!

HER BİRİ ÇOK YETENEKLİ
Türkiye Kadınlar Futbol 2.Ligi’nde mücadele verecek olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü yeni sezon çalışmalarına Mehmet Ali Kağıtçı ve Gölcük Kavaklı statlarında yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Bir birinden yetenekli Milli sporculara sahip olan ekibimiz önceki gün Kağıtçı’da çalıştı.
ÜÇ AYRI SAHADA ÇALIŞIYORLAR
Antrenman ısınma koşusu, ısınma hareketleri ile başladı, 5’e 2 top kapma ve istasyon çalışmaları ile devam etti, yarım sahada yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi.Yıldızlarla dolu kulüpte 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Ece Tekmen ve stoper Leyla İlter U-17, Helin Ataç da U-19 Milli Takım kadrosuna davet edildi. Kızlarımız Salı ve Perşembe günleri Mehmet Ali Kağıtçı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri de Gölcük Kavaklı statlarında yeni sezona hazırlanıyor.
HASAN ALEMDAR: 1. LİG UZAK DEĞİL
Büyük bir mücadele örneği gösteren kulüp 4 ilçede sporcu taramasına da devam ederken ekibimizin alt yaş grupları Cumartesi ve Pazar günleri Yahya Kaptan Ferruh Duygu Tesisleri’nde antrenman yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda maddi anlamda sıfır destek gören kulüp her şeye rağmen ayakta duracak ve ibret olmaya devam edecek. Teknik adam Hasan Alemdar “2. Lig’de statü değişti ve tek grupta 16 takımın mücadele etmesine karar verildi. İlk 3’e girmek önemli. Takımımız genç ancak bir birini tanıyan sporculara sahip. Bu takımı 1. Lig’e çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.
KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ KAFİLESİ
Hasan Alemdar – Teknik Direktör
Özge Arslan – Yardımcı Antrenör
Sinem Şirin – Yardımcı Antrenör
FUTBOLCULAR
Ece Tekmen
Leyla İlter
Sudenur Yolcu
Sümeyra Kıvanç
Helin Ataç
Sare Öztürk
Seda Bayram
Sude Dağdelen
Buse Dağleden
Medine Erkan
Damla Yıldız
Melisa Güleç
Kübra Deniz
Kübra Yavuz
Merve Şikkibar
Sude Yavuz
Erva Karaovalı
Ayça Tekmen
Sevde Yavuz
Sıla Güner
Damla Çoban
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz