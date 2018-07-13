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Bugün 14:28 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:30 TSİ )

Gururumuz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü HIRS KÜPÜ!

Kocaeli’nin gururu, yıllardır şehrin yüz akı olan bayan futbolcularımız sıcak havalara aldırış etmeden çalışmalarına devam ediyor. 2. Lig’de ilimizi temsil edecek olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü yeni sezon öncesi hayli iddialı.

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HER BİRİ ÇOK YETENEKLİ

Türkiye Kadınlar Futbol 2.Ligi’nde mücadele verecek olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü yeni sezon çalışmalarına Mehmet Ali Kağıtçı ve Gölcük Kavaklı statlarında yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Bir birinden yetenekli Milli sporculara sahip olan ekibimiz önceki gün Kağıtçı’da çalıştı.

ÜÇ AYRI SAHADA ÇALIŞIYORLAR

Antrenman ısınma koşusu, ısınma hareketleri ile başladı, 5’e 2 top kapma ve istasyon çalışmaları ile devam etti, yarım sahada yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi.Yıldızlarla dolu kulüpte 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Ece Tekmen ve stoper Leyla İlter U-17, Helin Ataç da U-19 Milli Takım kadrosuna davet edildi. Kızlarımız Salı ve Perşembe günleri Mehmet Ali Kağıtçı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri de Gölcük Kavaklı statlarında yeni sezona hazırlanıyor.

HASAN ALEMDAR: 1. LİG UZAK DEĞİL

Büyük bir mücadele örneği gösteren kulüp 4 ilçede sporcu taramasına da devam ederken ekibimizin alt yaş grupları Cumartesi ve Pazar günleri Yahya Kaptan Ferruh Duygu Tesisleri’nde antrenman yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda maddi anlamda sıfır destek gören kulüp her şeye rağmen ayakta duracak ve ibret olmaya devam edecek. Teknik adam Hasan Alemdar “2. Lig’de statü değişti ve tek grupta 16 takımın mücadele etmesine karar verildi. İlk 3’e girmek önemli. Takımımız genç ancak bir birini tanıyan sporculara sahip. Bu takımı 1. Lig’e çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız”  dedi.

KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ KAFİLESİ

Hasan Alemdar – Teknik Direktör

Özge Arslan – Yardımcı Antrenör

Sinem Şirin – Yardımcı Antrenör

 

FUTBOLCULAR

Ece Tekmen

Leyla İlter

Sudenur Yolcu

Sümeyra Kıvanç

Helin Ataç

Sare Öztürk

Seda Bayram

Sude Dağdelen

Buse Dağleden

Medine Erkan

Damla Yıldız

Melisa Güleç

Kübra Deniz

Kübra Yavuz

Merve Şikkibar

Sude Yavuz

Erva Karaovalı

Ayça Tekmen

Sevde Yavuz

Sıla Güner

Damla Çoban

Bugün 14:28 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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