Oyun oynarken yüksekten düştü

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Olay, dün akşam saatlerinde Gölcük'te bulunan Gölcük Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul bahçesinde oyun oynayan 8 yaşındaki Fatih N. yüksekten düşerek yaralandı. Düşen çocuğu gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi süren Fatih N.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.