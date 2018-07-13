Ekmek zammı, kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş, yaş meyve ve sebze tarafındaki fiyat artışlarından sonra zam furyasına şimdi de simit eklendi. 110 gramı 1.25 TL olan simit bundan sonra 120 gramı 1.50 TL'den satışa sunulacak.
Bugün 15:40 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:44 TSİ )
Simite zam geldi!
Ekmek zammı, kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş, yaş meyve ve sebzeden sonra simite de zam geldi!
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Bugün 15:40 TSİ - Gündem
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz