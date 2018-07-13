Simite zam geldi!

Ekmek zammı, kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş, yaş meyve ve sebze tarafındaki fiyat artışlarından sonra zam furyasına şimdi de simit eklendi. 110 gramı 1.25 TL olan simit bundan sonra 120 gramı 1.50 TL'den satışa sunulacak.