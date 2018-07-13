Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:50 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:52 TSİ )

'Tuki' Dünya Kupası şampiyonu tahmini yaptı

Darıca'da bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde, maç tahminleri yaptırılan, 'Tuki' isimli 98 yaşındaki kaplumbağanın Dünya Kupası şampiyonu tahmini Fransa oldu.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde yer alan ve maç tahminleri yaptırılan 'Tuki' isimli kaplumbağaya bu kez de Dünya Kupası finali için tahmin yaptırıldı. 98 yaşındaki 'Tuki'nin önüne, 15 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek final karşılaşması öncesi Fransa ve Hırvatistan bayraklarının bulunduğu kutular konuldu. 'Tuki', Fransa'nın bulunduğu kutuya doğru yönelerek, önünde durdu. 'Tuki'nin, Fransa bayrağının olduğu kutunun önünde durmasıyla kazananın, Fransa milli takımı olacağı yorumu yapıldı.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde görevli veteriner Hilal Akbaş, "'Tuki' bundan önce Türkiye'de oynanan derbi maçları öncesinde doğru tahmin etti. Pazar günü Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak olan Dünya Kupası final karşılaşmasının sonucunu 'Tuki'ye tahmin ettirdik. 'Tuki'nin tahminine göre, pazar günü Fransa, dünya şampiyonu olacak" dedi.

Bugün 15:50 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak mask
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak
Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar sürüyor mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar sürüyor
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım mask
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı mask
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı
Ölüm rampasına neşter vurulacak mask
Ölüm rampasına neşter vurulacak
Dikkat! Sağanak yağış geliyor... mask
Dikkat! Sağanak yağış geliyor...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi mask
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak mask
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak
Gelinini sevgilisiyle yakaladı! mask
Gelinini sevgilisiyle yakaladı!
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım mask
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı mask
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL