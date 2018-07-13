'Tuki' Dünya Kupası şampiyonu tahmini yaptı

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde yer alan ve maç tahminleri yaptırılan 'Tuki' isimli kaplumbağaya bu kez de Dünya Kupası finali için tahmin yaptırıldı. 98 yaşındaki 'Tuki'nin önüne, 15 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek final karşılaşması öncesi Fransa ve Hırvatistan bayraklarının bulunduğu kutular konuldu. 'Tuki', Fransa'nın bulunduğu kutuya doğru yönelerek, önünde durdu. 'Tuki'nin, Fransa bayrağının olduğu kutunun önünde durmasıyla kazananın, Fransa milli takımı olacağı yorumu yapıldı.
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde görevli veteriner Hilal Akbaş, "'Tuki' bundan önce Türkiye'de oynanan derbi maçları öncesinde doğru tahmin etti. Pazar günü Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak olan Dünya Kupası final karşılaşmasının sonucunu 'Tuki'ye tahmin ettirdik. 'Tuki'nin tahminine göre, pazar günü Fransa, dünya şampiyonu olacak" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz