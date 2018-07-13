Aranan 23 şahıs uygulamada yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 12 Temmuz Perşembe günü, özellikle yaz aylarında eğitim ve öğretimin sona ermesiyle birlikte, çocukların zaman geçirdikleri alanlarda huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla asayiş, narkotik ve terör olayları başta olmak üzere, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik, "Çocuklarımız Güvende-2 Uygulaması" yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamanın Kocaeli ayağına 658 personel, 63 ekip ve 2 dedektör köpeği katıldı. Yapılan uygulamada 4 bin 43 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs yakalandı. Yine gerçekleştirilen uygulamada 93 araç kontrol edilirken, 2 araca toplam 216 TL para cezası kesildi. Denetlenen 83 umuma açık iş yerinden 4’üne ruhsatsız faaliyet göstermekten cezai işlem uygulandı.