Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:34 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:35 TSİ )

Aranan 23 şahıs uygulamada yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Çocuklarımız Güvende-2 Uygulaması’nın Kocaeli ayağında aranan 23 şahıs yakalandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 12 Temmuz Perşembe günü, özellikle yaz aylarında eğitim ve öğretimin sona ermesiyle birlikte, çocukların zaman geçirdikleri alanlarda huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla asayiş, narkotik ve terör olayları başta olmak üzere, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik, "Çocuklarımız Güvende-2 Uygulaması" yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamanın Kocaeli ayağına 658 personel, 63 ekip ve 2 dedektör köpeği katıldı. Yapılan uygulamada 4 bin 43 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs yakalandı. Yine gerçekleştirilen uygulamada 93 araç kontrol edilirken, 2 araca toplam 216 TL para cezası kesildi. Denetlenen 83 umuma açık iş yerinden 4’üne ruhsatsız faaliyet göstermekten cezai işlem uygulandı.

Bugün 16:34 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 4 gözaltı mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 4 gözaltı
Halkevinde korkunç intihar girişimi! mask
Halkevinde korkunç intihar girişimi!
Körfez Devlet Hastanesi'nde 2 doktor gözaltında mask
Körfez Devlet Hastanesi'nde 2 doktor gözaltında
Başından silahla vurulmuş halde bulundu mask
Başından silahla vurulmuş halde bulundu
Hafriyat kamyonu minibüsü altına aldı mask
Hafriyat kamyonu minibüsü altına aldı
Oyun oynarken yüksekten düştü mask
Oyun oynarken yüksekten düştü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi mask
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak mask
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak
Gelinini sevgilisiyle yakaladı! mask
Gelinini sevgilisiyle yakaladı!
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım mask
Veritas’tan Gölcük’e 6 milyon Euro’luk dev yatırım
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı mask
İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL