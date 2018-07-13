Kandıra yolu bilmecesi

2015 yılından bu yana yapılması beklenen Kandıra yolu ile ilgili olarak yaklaşık iki yıl kadar önce apar topar temel atma töreni düzenlendi. Törene dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, dönemin Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal kent protokolü ile belediye başkanları katıldı.

32 AYDA BİTECEK

Burada yapılan konuşmalarda 218 milyon liraya tamamlanacak olan yatırımın 2.5 yılda biteceği söylendi, ancak ihalenin yapılmasının üzerinden 32 ay, temel atılmasının üzerinden de 25 ay geçti. Ortada herhangi bir yol çalışmasının olmaması ise dikkat çekiyor. Bilindiği gibi Kandıra yolu sık sık ölümlü trafik kazasının yaşanıyor, özellikle sis ve olumsuz hava koşulları yüzünden yoldaki tehlike oranı daha da artıyor.

“2 DEFA SORDURDUK CEVAP ALAMADIK”

Bu arada konu hakkında açıklama yapan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise temeli atılan yolla ilgili iki defa soru önergesi verdiklerini, ancak cevap alamadıklarını dile getirdi. Akar, “Son olarak bilgi edinme yasasından 2017 Aralık ayında durumu sorduk. İzmit-Kandıra Duble Yol ihalesi sonrası 4 Mart 2016’da yer teslimi yapıldı. Çalışmalar ve kamulaştırma projesi devam ediyor. Proje 2019’da tamamlanacak” dendi. Sanırım projeye başlamak için birkaç açılış daha yapmaları gerekiyor” dedi.

BU YIL BİTECEKTİ, AMA BAŞLAMADI BİLE

Kandıra yolunun yapım ihalesi ise 8 Ekim 2015’te yapıldı, ardından 19 Kasım 2016’da projenin temeli atıldı. Siyasiler işin bitiş tarihi olarak 2018 yılını işaret etti. Fakat 2016’da temel atma töreni yapılan yolla ilgili bir tek çivi bile çakılmadı. Kandıralılar yolun ne zaman yapılmaya başlayacağını merak ediyor” diye konuştu.

İSTİMLAKLARLA İLGİLİ SIKINTI

İhalesi yapıldığı belirtilen ve temel atma töreniyle yapımına start verilen, ancak hala bir çalışmanın başlamadığı Kandıra’nın yol ikileme çalışmasıyla alakalı olarak en büyük sıkıntının istimlaklerle ilgili yaşandığı öğrenildi. Güzergahta halen istimlak sıkıntısı yaşanan yerler olduğu konuşuluyor.

KARAOSMANOĞLU: HIZLANDIRACAĞIZ

Geçtiğimiz aylarda Kandıra’yı ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na da Kandıra duble yol çalışmasının akıbeti soruldu. Başkan Karaosmanoğlu, konunun gündeme gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Kandıra-İzmit duble yol çalışmalarının hızla ilerleyecek” yanıtını verdi.

MECLİSTE AYNI CEVABI VERDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin önceki gün yapılan Temmuz ayı meclis toplantısında, Kandıra yolu yine gündeme geldi. CHP tarafından verilen 2. soru önergesinde ölüm yolu olarak anılan Kandıra- İzmit yolu için 2016’da temel atma töreni yapılarak 2 yıl içinde tamamlanacağı söylendiği hatırlatıldı. “Aradan 2 yıl geçmesine rağmen hala vatandaşlarımız orada hayatını kaybetmektedir. Bu yolun akıbeti nedir? Ulaştırma Bakanlığıyla görüşmeniz oldu mu? sorularını yönelten CHP’lilere Başkan İbrahim Karaosmanoğlu yine, “Gerekeni yapacağız” cevabını verdi.

“MALİ SIKINTILAR VAR”

Devam eden mecliste konuya yönelik açıklamalarda bulunan başkan Karaosmanoğlu “Müteahhit ödeme probleminden dolayı yolun yanlarını bile yapmadı. Karayollarının Türkiye genelinde korkunç bir çalışması var. Bununla birlikte mali sıkıntılarda var. Biz karayolları ile gereken çalışmayı yapacağız. Kandıra’nın girişinde ışıklarda köprülü kavşak yapıldı. Önümüzdeki dönemde önemli yerler tamamlanacak. Takibi yapılıyor” diye yanıt verdi.

İHALE GÖZÜKMÜYOR

Konuyla ilgili elde ettiğimiz veriler karşısında ise, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun söylemleri pek sağlam duramıyor. Araştırmalarımız sonucu ortaya çıkan tabloda, yolla ilgili şantiye dahi kurulmadı, Karayollarının sitesinde Kandıra yolu için hiçbir ihalenin olmadığı gibi, kazanan firmanın adının bile belli geçmemesi dikkat çekiyor. Bu da Büyükşehir’in, “Kandıra halkıyla dalga mı geçiyor” sorusunu akıllara getiriyor.