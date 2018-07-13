Kent Konseyi 5. toplantısını gerçekleştirdi

Kocaeli Kent Konsey, önceki gün 9. dönem yürütme kurulu üyeleriyle birlikte yılın 5. toplantısında bir araya geldi. Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar ve Genel Sekreter Gültekin Görüm’ün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, kent protokolü adeta akın etti.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Düzenlenen toplantıya; Yürütme Kurulu Üyelerinden MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Enver Düz, Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan Akdoğan, Kocaeli Barosu Başkan Vekili Av. Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok, Genç Kocaelililer Derneği Eski Başkanı Sedat Köse, Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Selçuk Çakır, İzmit Genç İş Adamları Derneği Başkanı Yusuf Erenkaya, Kadıköy Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Yıldırım, Kadın Meclisi Başkanı Işıl Bozca ve Gençlik Meclisi Başkanı Semih Furka Koç katıldı.

HUZURLU VE GÜVENLİ ORTAM

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Adnan Uyar, ülke gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkemizin önemli bir seçim sürecini geride bıraktığını söyleyen Başkan Uyar, çıkan neticenin vatanımız milletimiz için hayırlı olmasını temennim ettiklerini söyledi. Vatandaşların seçime ciddi oranda katılım sağladığını ve seçim sürecinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Uyar, bunun sağlanmasına katkı sağlayan başka güvenlik güçlerimiz olmak üzere sağduyulu her vatandaşa teşekkür ettiklerini belirtti.