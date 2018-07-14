Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikle ilgili olarak “Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde (1 Ekim’de başlayacak) açıklamış oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz” açıklamasında bulundu.
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Bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama
Bedelli askerlik ile ilgili çalışmanın en kötü ihtimalle 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama döneminde açıklanmış olacağını söyleyen Erdoğan, “Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de çıkarabiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz” dedi
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