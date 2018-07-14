Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti

İzmit Malta Mahallesi Gündoğdu mevkiinde Halk Caddesi ve Doğa Caddesinin kesiştiği kavşakta önceki günlerde kanlar içinde yatan bir şahsın olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, 41 EN 352 plakalı aracın yanında hareketsiz yatan kişinin Ercan Deşat (45) olduğunu tespit etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, ağır yaralı haldeki Deşat, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
HAYATA TUTUNAMADI
Borçlarından dolayı kafasına silah dayayarak intihar ettiği iddia edilen Ercan Deşat’tan dün ise kötü haber geldi. Deşat, tedavi gördüğü Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. 6 yaşlarında ikiz çocuk sahibi olan Ercan Deşat’ın cenazesi, Fatih Cami’inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz