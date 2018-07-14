Tek istedikleri insan gibi yaşamak !

Derince Çınarlı Mahallesi sınırları içinde bulunan Karabey Mevkii Küme Evlerinde yaşayan vatandaşlar yıllardır yolsuz ve susuz bir şekilde yaşamlarına devam ediyor. Derince’nin merkezine yaklaşık 20 dakika mesafede bulunan ve 20 hanenin bulunduğu, yaklaşık 100 kişinin yaşadığı Karabey Küme Evlerine yıllardır şebeke suyu bulunmuyor. Üstelik bütün köy yolları asfalta kaplanırken bu köye giden yaklaşık 1 kilometrelik yol ise stabilize halde duruyor. Bölgede sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle özellikle kış aylarında mağdur olduklarını belirten köy sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.

Yaşam şartları çok ağır

Yaklaşık 1 kilometrelik asfaltsız toprak yol etrafında yaşayan vatandaşlar içerisinde hayvancılık yapanlar da bulunuyor. Ancak bölgede şebeke suyu olmamasında dolayı hayvanlarına su bile veremeyen halk, geçim kaynaklarının da çok zayıf hale gelmesinden şikayet ediyor. Ayrıca doğal güzellikler ve eşsiz ormanlara sahip olan bölgede ağaç ve hayvan çeşitliliğine de sahip çıktıklarını belirten köy sakinleri, “Biz buraya avcı dahi sokmamaya çalışıyoruz. Dışarıdan birisi gelerek burada avlanamaz. Bu sayede bu bölgede karaca ve sülün sayısını arttırdık” diyerek doğaya sahip çıktıklarını da vurguladı.

Yazımız ayrı, kışımız ayrı dert

Bölge sakinlerinden Nurullah Şen sorunlarını dile getirerek, “Bu sıcak havalarda bile şebeke suyumuz olmadığı için kişisel temizliğimizde, gıdalarımızda bile su kullanamıyoruz. Burada kuyudan çıkardığımız artezyen kaynağından çıkan su var ancak çok kireçli ve kullanamıyoruz. Hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımızda var ancak bu suyu hayvanlarımız için bile kullanamıyoruz. Burada 5 tane tapu var ve hepimiz birbirimizle hisseliyiz. Burada rant olmadığı için biz ne kadar mücadele versek bile istediğimiz haklarımızı alamıyoruz. Bizim istediğimiz sadece elektriklerin kesilmemesi, su ve yol. Bunlar bir insanın insan gibi yaşayabilmesi için en önemli şeylerdir. Burada yazımız ayrı dert kışımız ayrı derttir” dedi.

12 gün elektriksiz kaldığımız oluyor

Bölge sakinlerinde Kubilay Erkan ise, “Kışın çamur içerisindeyiz. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz vergimizi veriyoruz. Yeri geldiğinde bir kedi yavrusu için bile mücadeleler veriyoruz ancak bizim bu temel ihtiyaçlarımızın giderilmesi için neden hiç kimse bir şey yapmıyor. Yöneticilerden bir kişi olsun dese aslında bizim buradaki sorunlarımız çok çabuk çözülebilir. Şiddetli rüzgarlı ve yağmurlu havalarda elektrikler kesiliyor. Bize yeni hatlar yapacakları konusunda söz verildi ancak yine gelen giden olmadı. Burada bulunan eski elektrik direkleri bile yıkıldı ve hala öyle duruyor. Bir kışta buraya 12 gün elektrik gelmediğini biliyoruz” dedi.

3 saatte bir otobüse bile razıyız

Yaklaşık 40 senedir aynı bölgede yaşadıklarını belirten Yıldıray Erkan, “Burası bizim tapulu malımız. Mülklerimiz var, eşyamız var. Her ay elektrik paramızı ödüyoruz vergimiz ödüyoruz, seçim zamanında oyumuzu kullanıyoruz. Hepimiz 40 yıldır buradayız. Buraya hizmet veriyoruz, Derince için çalışıyoruz ama bir türlü en temel hakkımız suyumuza bile kavuşamadık. Burada hasta olan arkadaşlarımız da oluyor ancak çok acil ihtiyacı olduğunda ulaşımımız çok zor oluyor. Buradan aşağıda işi olan arkadaşımız ya komşusunda rica ediyor birlikte gidiyor ya da anayola çıkarak otostop çekiyor. Yani bir saatte bir otobüs olmasını geçtik 2 saat 3 saat bir otobüsümüz olsa bile buna razıyız” şeklinde konuştu.

Sadece insanca yaşamak istiyoruz

Bölge sakinlerinden Asiye Akteke ise, “Bu sorunlarımız burada uzun yıllardır devam ediyor. En son 2011 yılında Derince Belediyesi’ne başvurduk bize başvuru ve dosya numarası verildi ancak kimse gelmedi. Sonrasında 2017 yılında ben başvuruda bulundum ancak yine bir sonuç alamadık. Benim gibi bu bölgede yaşayan hemen hemen herkes sorunlarımızın çözüme kavuşması için gerekli yerlere başvuruda bulundu ama şimdiye kadar hiçbir çözüm elde edemedik. Su için Derince Belediyesi’ne başvurduk, yol için Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduk ancak hiçbir netice alamadık. Biz fazla bir şey istemiyoruz. Sadece insanca yaşam istiyoruz” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN