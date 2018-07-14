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Sarıbay'dan 15 Temmuz mesajı

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, "“Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlılığıdır” deedi.  

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 81 il örgütünde verilmesi istenilen ortak mesajı CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay yaptığı basın açıklaması ile paylaştı. Sarıbay açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti. Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye’nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz. Darbe girişimine karşı milletimiz, Gazi Meclis ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, girişim boşa çıkarılmıştır. Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi kurma fırsatına dönüştürülememiş, sonraki süreçte TBMM’yi devre dışı bırakan OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan 2 yıl geçmiş olmasına rağmen darbenin siyasi ayağının çıkarılmasına dönük esaslı bir adımda atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlılığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı canını vererek şehit olan evlatlarımızı rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dileriz.”

Bugün 10:53 TSİ - Siyaset

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