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Bugün 11:02 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:48 TSİ )

Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde şiddetli yağış bekleniyor

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde, gece saatlerinde Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31 
Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30 
İzmir: Az bulutlu ve açık 35 
Adana: Parçalı bulutlu 35 
Antalya: Az bulutlu ve açık 42 
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 

Bugün 11:02 TSİ - Gündem

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