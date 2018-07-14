Vali Aksoy'dan 15 Temmuz mesajı

Vali Aksoy yazılı olarak yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin büyümesini ve gelişmesini istemeyen iç ve dış mihrakların 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdikleri darbe teşebbüsü; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine vatandaşlarımızın alanlara inmesiyle, vatansever silahlı kuvvetler ve emniyet mensuplarının üstün gayretiyle önlenerek yeniden bir dirilişe imza atılmıştır.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 16’ncı maddesi; “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.” der. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlarıyla kullanır. Bu millet 15 Temmuz gecesi duruşuyla, egemenliğin millete ait olduğunu, bunun üzerine kayıt ve şart konulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin azim ve kararlılığını, milli birlik ve beraberliğini bütün dünyaya bir kez daha gösterdiği bir gündür.

DEMOKRASİ ZAFERİMİZİDİR

Tıpkı kişiler gibi, milletlerin de karakterleri vardır. Türk Milletinin karakteri de erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden biri de, yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. Milletimizin bu yüksek karakteri yüzyıllara uzanan destansı tarihimizde çok kez görülmüştür. İşte bunların sonuncusu da, 15 Temmuz 2016 daki Demokrasi Zaferi’mizdir.

BÜYÜK VE ASİL BİR MİLLET

Bütün dünya gördü ki, asil kanları ile suladıkları bu vatan toprağının bir karışını bile hainlere teslim etmeyen ve demokrasiye göz diken kanlı ellerin hakimiyetine girmeyen Türk Milleti, büyük ve asil bir millettir. Türk Milletini tarih boyunca payidar kılan yüce değerler, şimdiye kadar olduğu gibi bu ve buna benzer badireleri aşmamızı sağlayacaktır.

MİLLİ DURUŞ

Türkiye Cumhuriyeti bizim birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe ilelebet yaşayacaktır. İçten ve dıştan bizim birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı nasıl 15 Temmuz’da bir araya gelebildiysek bundan sonra da yine birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşu ortaya koyacağız. Milletimiz, bu uğurdaki kararlı duruşunu dünya var oldukça gösterecek ve bütün gücünü ülkemizin kalkınması, barışı ve huzuru için harcayacaktır.

ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN

Bugün biz bu ülkede hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şehit ve gazilerimizin yakınlarına devletimizin kapısı her zaman açıktır ve açık olmaya devam edecektir. Allah 15 Temmuz’u bir daha bu milletimize yaşatmasın.

DESTANSI KAHRAMANLIK

Bu duygu ve düşüncelerle; dostlarımıza güven ve gurur verip, düşmanlarımıza korku saldığımız bu topraklar üzerinde gözü olanların son ümidini de yok ettiğimiz bu destansı kahramanlık gecesinde, tarihin şerefli sayfalarına isimlerini altın harflerle yazdıran tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, milli iradeye sahip çıkan Kocaelili hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.