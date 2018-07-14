Olay Başiskele Hayat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, telefon kablosu döşemek için kanalizasyon hattına girerek yerin altına inen işçiler, içerideki yoğun kokudan fenalaşarak dışarı çıktı. Yeraltındaki koku nedeniyle 2 gündür çalışamayan işçiler 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve İzgaz ekiplerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, işçilerin havasız kalıp fenalaştığı yerlerde ölçümler yaptı.
Kanalizasyon sisteminde özel aletlerle ölçüm yapan AFAD ekipler, içerideki oksijen yetersizliğinin işçilerin rahatsız olmasına neden olduğunu tespit ettiler. AFAD ekipleri, çalışanlara gerekli havalandırma yapıldıktan sonra yerin altındaki işlerini yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.
Havasız kalan işçileri AFAD kurtardı
Başiskele'de telefon kablosu döşemek için girdikleri yer altından fenalaşarak çıkan ve koku nedeniyle 2 gündür çalışamayan işçiler, AFAD ekiplerini alarma geçirdi.
Olay Başiskele Hayat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, telefon kablosu döşemek için kanalizasyon hattına girerek yerin altına inen işçiler, içerideki yoğun kokudan fenalaşarak dışarı çıktı. Yeraltındaki koku nedeniyle 2 gündür çalışamayan işçiler 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve İzgaz ekiplerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, işçilerin havasız kalıp fenalaştığı yerlerde ölçümler yaptı.
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