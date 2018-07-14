Havasız kalan işçileri AFAD kurtardı

Olay Başiskele Hayat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, telefon kablosu döşemek için kanalizasyon hattına girerek yerin altına inen işçiler, içerideki yoğun kokudan fenalaşarak dışarı çıktı. Yeraltındaki koku nedeniyle 2 gündür çalışamayan işçiler 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve İzgaz ekiplerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, işçilerin havasız kalıp fenalaştığı yerlerde ölçümler yaptı.

Kanalizasyon sisteminde özel aletlerle ölçüm yapan AFAD ekipler, içerideki oksijen yetersizliğinin işçilerin rahatsız olmasına neden olduğunu tespit ettiler. AFAD ekipleri, çalışanlara gerekli havalandırma yapıldıktan sonra yerin altındaki işlerini yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.