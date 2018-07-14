"Darbeyi kendi namusuma, evime yapılmış gibi hissettim"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara çağrısından sonra Atatürk Havalimanı'na giden ve burada silahla yaralanan 21 yaşındaki Koşdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine ait inşaat firmasında çalıştığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün önce Florya'da çalışan babasının yanına yardıma gittiğini anlatan Koşdaş, kaldığı yerin Atatürk Havalimanı'na yakın olduğunu kaydetti. Koşdaş, 3 gün boyunca uçak sesinden uyuyamadığını anlatarak, "15 Temmuz gecesi uçakların inip-kalkmadığını fark ettim. Pistin ışıkları birden karardı, sonra yeniden yandı. Televizyonu açtık ve darbenin olduğunu gördük. Böyle gelişmekte olan, kendi silahlarını ve unsurlarını yapan bir ülkeye bunun yapılabileceğine inanmıyorduk. Tabii biraz delirdim. Bu darbeyi ülkeye değil de kendi namusuma, evime yapılmış gibi hissettim. Böyle hissedince kendimden geçtim." şeklinde konuştu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra dışarı çıktığını dile getiren Koşdaş, hemen Atatürk Havalimanı'na gittiğini dile getirdi.

"KURŞUNU YEDİM AMA ACI HİSSETMİYORUM"

Halil İbrahim Koşdaş, halkın havalimanına doğru yürüdüğünü, 3-4 kilometre koştuğunu belirterek, daha sonra otostop çekerek havalimanına gidebildiğini söyledi. Havalimanında aprona yürüdüklerinde arkasında binlerce insanı gördüğünü belirten Koşdaş, şunları kaydetti: "Orada 6 kişiyle 'Biz önden gidelim.' diye karar aldık. Pist zifiri karanlıktı, sadece hangarların ışığı yanıyordu ve oraya doğru yürümeye başladık. O esnada bir pikap, bir de zırhlı personel taşıyıcı aracını fark ettik ve onların olduğu yere doğru koşmaya başladık. Aramızda 60-70 metre kala ilk silah sesi geldi, soluma doğru döndüğümde orada tanıştığım benden küçük bir kardeşim göğsünden yaralandı. Daha sonra silah sesleri peş peşe gelmeye devam etti. Açılan ateş sonucu bir ağabey kafasından vuruldu."

HALK YANIMA GELDİ

Koşdaş, tüm yaşananlara rağmen korkmadıklarını ve kendilerine ateş açanların üzerilerine doğru koştuklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben o esnada yerden taş aldım. Tam onu onlara atarken bir silah sesi daha geldi ve baktığımda sol göğsümden büyük bir parçanın koptuğunu gördüm. Kelime-i şehadet getirdim, dizlerimin üzerine çöktüm. O an öleceğimi hissettim. O an aklıma, oraya gelişim, geçmişte yaşadıklarım ve annem-babam geldi. Kurşunu yedim ama hiç acı hissetmiyorum. Sonra beklemeye başladım, bekledikçe daha çok güç geliyor. Sonra halk yanıma geldi, üzerilerindeki tişörtleri çıkartıp benim yarama bastırdılar." Vatandaşların havalimanındaki ambulansı çalıştırılarak kendisi ile başka bir yaralıyı hastaneye götürdüğünü belirten Koşdaş, iyi bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

TEK HAYALİM ERDOĞAN İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Koşdaş, çocukluk hayalinin askerde komando olmak olduğuna, askerliğini doğuda gönüllü yapmak istediğine değinerek, "Tabii askere gidemiyorum ama Allah bana gazilik nasip etti. Bunun gururunu yaşıyorum." dedi. 15 Temmuz darbe kalkışmasına "tiyatro" diyenlere, FETÖ mensuplarını cezaevlerinde ziyaret edenlere hakkını helal etmediğini söyleyen Koşdaş, "Müştekisi olduğum davalarım görülmeye başlandı. Allah'ın izniyle benim de sıram gelecek. Onlar ileride hala hapisten çıkabileceklerini, bu ülkenin yok olacağına inanıyorlar, böyle bir tavırları var. Sanki hiçbir şey olmamış gibi, katil değillermiş gibi bir tavrın içerisindeler." şeklinde konuştu. Koşdaş, Türkiye'nin en genç İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu söyleyerek, "Benim siyasete girmek gibi bir hayalim vardı. Beni siyasete eski AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan dahil etti. AK Parti'de millete, ülkeye hizmet etmek ve Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çalışmak istiyorum, tek hayalim bu." ifadelerini kullandı.