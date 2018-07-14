Halk otobüsünde iğrenç olay

İzmit’te halk otobüsünde iğrenç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere ve iddialara göre Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören Ayşa isimli Kazakistan uyruklu bir öğrenci Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nden 41 J 0450 plakalı 82 numaralı özel halk otobüsüne bindi. Hemen ardından Mehmet T. isimli 60 yaşlarında bir şahıs otobüse bindi. Yine iddialara göre Ayşa isimli yabancı uyruklu öğrenciyi gören Mehmet T. öğrencinin giydiği kıyafetten dolayı sözlü olarak taciz etti.

OTOBÜSTEN İNDİRMEK İSTEDİ

Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören Ayşa isimli öğrencinin giydiği kıyafete tepki gösteren Mehmet T. isimli şahıs iddialara göre “Burası İslam ülkesi bu şekilde kıyafet giyemezsin. Bunun gibi insanları otobüslere almayın. Şoför kardeş sen böyle kaza yaparsın. Bu otobüs kaza yapar bu insanlar yüzünden” diyerek genç kıza sözlü tacizini sürdürdü. Bunun üzerine genç kız “Burası ne biçim bir ülke sen benim kıyafetime karışamazsın” demesi üzerine Mehmet T. isimli şahıs daha da sinirlenerek genç kızı otobüsten indirmek istedi. Bunun üzerine halk otobüsü şoförü Özgür Sert ve yolcular araya girerek şahsa engel oldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaşanan bu olayların üzerine halk otobüsü şoförü Özgür Sert şahsa tepki göstererek “Burası özgür bir ülke kimseye karışamazsınız. Ben herkesi bu otobüse alıyorum. Siz müdahale edemezsiniz” dedi. Gerginliğin yükselmesi üzerine halk otobüsü şoförü Sert aracını Bekirpaşa Mevlana Karakolu’na çekti. Göz yaşları içinde polise ifade veren Ayşa isimli genç kız, Mehmet T. isimli şahıstan şikayetçi oldu. Mehmet T. isimli şahıs hakkında polis ekiplerine soruşturma başlatıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA

Yaşanan bu olayların ardından kullandığı otobüsü karakola çeken şoför Özgür Sert bağlı bulunduğu kooperatiften saatini kaçırdığı ve tura yetişemediği için 100 TL ceza yedi. Özgür Sert ise yine olsa yine yolcularıma sahip çıkarım diyerek cezanın anlamsız olduğunu ifade etti. Ahmet HAZER