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Halk otobüsünde iğrenç olay

İzmit’te halk otobüsüne binen yabancı uyruklu öğrenci giydiği kıyafetten dolayı bir vatandaşın sözlü tacize maruz kaldı. Yaşanan olay üzerine şoförün otobüsü karakola çekmesiyle birlikte şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

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İzmit’te halk otobüsünde iğrenç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere ve iddialara göre Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören Ayşa isimli Kazakistan uyruklu bir öğrenci Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nden 41 J 0450 plakalı 82 numaralı özel halk otobüsüne bindi. Hemen ardından Mehmet T. isimli 60 yaşlarında bir şahıs otobüse bindi. Yine iddialara göre Ayşa isimli yabancı uyruklu öğrenciyi gören Mehmet T. öğrencinin giydiği kıyafetten dolayı sözlü olarak taciz etti.

OTOBÜSTEN İNDİRMEK İSTEDİ

Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören Ayşa isimli öğrencinin giydiği kıyafete tepki gösteren Mehmet T. isimli şahıs iddialara göre “Burası İslam ülkesi bu şekilde kıyafet giyemezsin. Bunun gibi insanları otobüslere almayın. Şoför kardeş sen böyle kaza yaparsın. Bu otobüs kaza yapar bu insanlar yüzünden” diyerek  genç kıza sözlü tacizini sürdürdü. Bunun üzerine genç kız “Burası ne biçim bir ülke sen benim kıyafetime karışamazsın” demesi üzerine Mehmet T. isimli şahıs daha da sinirlenerek genç kızı otobüsten indirmek istedi. Bunun üzerine halk otobüsü şoförü Özgür Sert ve yolcular araya girerek şahsa engel oldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaşanan bu olayların üzerine halk otobüsü şoförü Özgür Sert şahsa tepki göstererek “Burası özgür bir ülke kimseye karışamazsınız. Ben herkesi bu otobüse alıyorum. Siz müdahale edemezsiniz” dedi. Gerginliğin yükselmesi üzerine halk otobüsü şoförü Sert aracını Bekirpaşa Mevlana Karakolu’na çekti. Göz yaşları içinde polise ifade veren Ayşa isimli genç kız, Mehmet T. isimli şahıstan şikayetçi oldu. Mehmet T. isimli şahıs hakkında polis ekiplerine soruşturma başlatıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA

Yaşanan bu olayların ardından kullandığı otobüsü karakola çeken şoför Özgür Sert bağlı bulunduğu kooperatiften saatini kaçırdığı ve tura yetişemediği için 100 TL ceza yedi. Özgür Sert ise yine olsa yine yolcularıma sahip çıkarım diyerek cezanın anlamsız olduğunu ifade etti. Ahmet HAZER

Bugün 14:39 TSİ - Asayiş

Muhabir Ahmet Hazer

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Yorumlar

(7)
07

Karakartal41 - Sayın amcacım memnun değilsen binme seni zorla o araca bindiren yok. Sana zarar veren yok memnun değilsen bakma kıza gözün neden kızın üzerinde o zaman?O kızı sen değil Allah yargılayacak haddine mi senin?Bak etrafta bir sürü sapkın tarikat var bu hassasiyetini o dini kullanan tarikatlara da gösteriyor musun acaba?

Yanıtla . 10Beğen 14 Temmuz 17:47
06

Nuro - Allahın yobazları icim8z böyle yaşı ne olursa olsun öküz dolu

Yanıtla . 8Beğen 14 Temmuz 17:23
05

Kartepeli - Yavşak sanamı kaldı rahatsız oluyosan yürüyerek git ne şöförü nede diğer yolcuları

rahatsız edemezsin pezevenk

Yanıtla . 7Beğen 14 Temmuz 17:01
04

Yaktug - ne oldu amıce denen mahluk namusun kurtuldumu nefsine sahip olamayan bunak

Yanıtla . 7Beğen 14 Temmuz 16:46
03

Erol Demirbek - helal sana soför kardeş ALLAH İŞİNİ KAZANCINI ARTTIRSIN. böyle dindar sovu yapanlara taviz vermemişsin .

Yanıtla . 8Beğen 14 Temmuz 16:23
02

Levent - Helal olsun şoföree adamsınnn. O yaşlı adam kızı süzeceğine önüne baksın

Yanıtla . 15Beğen 14 Temmuz 16:12
01

İlker - Şoforu tebrik ediyorum,kimsenin kimseye mudahale etme luksu yok+sen boyle insanlar yuzinden kaza yaparsin zihniyetini kiniyorum

Yanıtla . 25Beğen 14 Temmuz 15:15
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