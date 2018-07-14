Kandıra sahilleri İstanbul, Sakarya ve Kocaeli ve ilçelerinden gelen tatilcilerle doldu. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajlarına akın etti. Yazlık evlerine gelenler, otel, pansiyon ve kamp alanlarında konaklayanlarla birlikte günübirlik tatilcilerin gelmesiyle plajlar doldu. Plajlarda yaşanan yoğunluğa rağmen tatilciler Karadeniz'in serin sularında yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı.
Bugün 15:31 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:33 TSİ )
Kandıra sahilleri, tatilcilerle doldu
Kandıra Karadeniz kıyısındaki Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları tatilcilerle doldu. Tatilciler, Karadeniz'in serin sularında yüzmenin keyfini çıkardı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:31 TSİ - Gündem
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz