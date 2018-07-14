CHP’de Danışma Kurulları toplanıyor

CHP Genel Merkezi’nden gelen genelge ile il ve ilçe örgütlerinde 19 Ağustos tarihine kadar Danışma Kurulları’nın toplanması istendi. Özellikle 24 Haziran seçimlerinde Kocaeli’de CHP’nin oy kaybının nedenlerinin konuşulacağı Danışma Kurulu’nda yapılan hatalar ve eksiklikler rapor halinde daha sonrasında genel merkeze gönderilecek. Selin BECER