CHP Genel Merkezi’nden gelen genelge ile il ve ilçe örgütlerinde 19 Ağustos tarihine kadar Danışma Kurulları’nın toplanması istendi. Özellikle 24 Haziran seçimlerinde Kocaeli’de CHP’nin oy kaybının nedenlerinin konuşulacağı Danışma Kurulu’nda yapılan hatalar ve eksiklikler rapor halinde daha sonrasında genel merkeze gönderilecek. Selin BECER
Bugün 16:49 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:51 TSİ )
CHP’de Danışma Kurulları toplanıyor
CHP Genel Merkezi’nden gelen genelge ile il ve ilçe örgütlerinde 19 Ağustos tarihine kadar Danışma Kurulları’nın toplanması istendi. Özellikle 24 Hazi...
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Bugün 16:49 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz