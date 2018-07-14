  OLİMPİYATLAR UZAK DEĞİL!

İzmit’in eskrimdeki Milli gururları… Bu şehrin bağrından kopan, Türkiye Yıldız Milli takım sporcuları Melike Taşdelen ve Emine İpek Aydıngöğsümüzü kabartıyor. Türkiye’de sayısız başarısı olan İzmitli Milli eskrimcilerin hedefi olimpiyatlar. Ve olimpiyat yolu ikisi için hiç de uzak değil.

AİLELERİN KATKISI BÜYÜK

Rusya ve İtalya’da Ay Yıldızlı bayrağımızı temsil eden 15 yaşındaki iki eskrimcimizin bu başarısında ailelerinin de büyük bir payı var. Çocuklarını izlemek için İtalya’ya kadar araç ile gidecek kadar özveri gösteren Taşdelen ve İpek aileleri, devletin özellikle Milli sporculara eğitim konusunda katkı sunmaları gerektiğini ifade ediyor. İpek’in annesi Adalet Hanım, babası Salih Bey, Melike’nin annesi Hülya Hanım ile babası Feridun Bey’in haklarını ödemek gerçekten çok güç.

AKTÜRK VE KILIÇ

1980 yılından beri eskrim il temsilciliği görevini başarı ile yürüten Nedim Aktürk ve Milli Eskrim Antrenörü Ömer Kılıç, Kocaeli’nin eskrimde son derece iyi seviyede olduğunu belirttiler ve sporcu üretimlerine tempo düşürmeden devam edeceklerinin altını çizdiler.İki Milli eskrimcimizin gelişimi için çok değerli katkıları bulunan Aktürk ve Kılıç, Kocaeli eskrimi için büyük bir şans. Melike ve İpek ile yaptığımız özel röportajlar yarın ki sayımızda olacak.

Erdem ÖVÜÇ – ÖZEL HABER