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Törk: Her türlü darbeyi lanetliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir bildiri yayımladı.

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Yakup Törk tarafından yayınlanan bildiri şu şekilde:

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti. Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiyenin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz. Darbe girişimine karşı Milletimiz Gazi Meclis ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş girişim boşa çıkarılmıştır. Ancak bu kararlı duruş ne yazıkki güçlü bir demokrasi kurma fırsatına dönüştürülememiş sonraki süreçte TBMMyi devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir.

KARARLI DURUŞUMUZ DEVAM EDECEK

Aradan 2 yıl geçmiş olmasına rağmen darbenin siyasi ayağının çıkarılmasına dönük esaslı bir adım da atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik laik sosyal hukuk devleri esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlılığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken darbeye karşı canını vererek şehit olan evlatlarımızı rahmetle anar gazilerimize sağlık ve esenlikler dileriz.

Bugün 09:33 TSİ - Siyaset

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