Karaosmanoğlu, hafızlarla bir araya geldi

ÖNDER ve İl Müftülüğü iş birliğiyle ülke genelinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için ilimize gelen 251 hafız Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Genel Sekreter İlhan Bayram Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu İl Müftüsü Yusuf Doğan AK Parti İl Başkanı Abdullah Ersoy ve il protokolüyle birlikte Fevziye Caminde sabah namazı kıldı.

ALLAHIN İPİNE SIMSIKI SARILIN

Yasin-i Şeriflerin okunduğu duaların edildiği namazda konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu Bizim izzetimiz ancak birliğimizle mümkündür Allahın ipine sımsıkı sarılırsak geleceğimiz o kadar aydınlık olur dünyada söz sahibi bir millet oluruz dedi. İsalm ümmeti önderini kaybettiğinde Fetöler İşidler ortaya çıkar diyen İl Müftüsü Yusuf Doğan 15 Temmuz gecesi Fevziye Caminden merkezi sistemle salalar okunduğunu belirtti. Gönül coğrafyamızdan insanların dualarıyla 15 Temmuzda muzaffer olduk diyen ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu şehitler sadece bizim şehitlerimiz değil İslam dünyasının da şehitleridir dedi. Bu yıl 15 Temmuz organizasyonunun ikinci yılının gerçekleştirildiğini belirten Bekiroğlu organizasyonun gerçekleştirilmesinde katkılarından dolayı Başkan Karaosmanoğlu KİHMED ve Genç ÖNDER ekibine teşekkür etti.

HAFIZLARA HEDİYE VERİLDİ

Başkan Karaosmanoğlu Genel Sekreter İlhan Bayram İl Müftüsü Yusuf Doğan ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Ersoy ülkenin dört bir tarafından gelen genç hafızlara günün anısına hediye verdi.