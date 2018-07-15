Unutulmuş değerler gelecek nesillere aktarılıyor

Marmara Belediyeler Birliği tarafından Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Kültür Sanat Kategorisinde ödüle layık görülen Kartepe Belediyesi Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, bu yılda dopdolu festival programıyla kültürel mirası yaşatıyor. SEKA Kamp alanında gerçekleştirilen festivalde el sanatları ustaları ve zanaatkarların katılacağı tanıtan çadırları kuruldu. Bu çadırlarda ebru, minyatür, hat, ahşap oyma, kırk yama, minyatür, seramik, güzel yazı yazma, geleneksel Türk okçuluğu, geleneksel Türk dövüş sporu matrak, geleneksel Osmanlı zeka oyunu mangala, kağıt işlemeciliği, halk ozanları ve Hacivat Karagöz oyunları gibi birçok unutulmaya yüz tutmuş değer gün yüzüne çıkartılarak gelecek nesillere aktarılıyor.

Festivali’in açılış törenine Karatepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkan Üzülmez, Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’nin bugün 4.’sünü icra etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu festivalde, geleneksel Türk okçuluğu yarışması, geleneksel sokak oyunları, ödüllü hanımelleri yemek yarışması, konserler, ikramlar ama en önemlisi geleceğimizin teminatı çocuklarımıza unutturmamaya, yaşıtlarımıza hatırlatmaya başladığımız örf adet ve gelenek göreneklerimiz var. Amacımız bunları iki günde olsa yaşatmak. Sonrasında da geçen yıl Sırbıstan’ın Novi Pazar bölgesinde, yüzde 90’ın Müslüman olduğu bir şehirde bu festivalin benzerini yapmıştık. Bu yılda Makedonya’da 4- 6 Ağustos tarihleri arasında yapacağız” dedi.

Festival 14-15 Temmuz tarihleri arasında Kartepe SEKA Kamp Alanı’nda ziyaretçilere açık olacak.