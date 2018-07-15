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7 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı

Resmi Gazete'de 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı...

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Resmi Gazete'de 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

Yeni yayımlanan kararnamelere göre Devlet Denetleme Kurulu, MGK Genel Sekreterliği, Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi.

BERAT ALBAYRAK YAŞ ÜYESİ OLDU

Yeni kararnamelere göre Devlet Denetleme Kurulu ve MGK yeniden şekillendirildi. Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp'ın da yapıları yeniden şekillendirildi. Kararname ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da YAŞ üyesi oldu.

KHK'den önce YAŞ toplantıları Cumhurbaşkanı ile Başbakan başkanlığında gerçekleştirilir ve Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakanı, Jandarma Genel Komutanı ve TSK'nin orgeneralleri ve oramiraller bu toplantıya katılabilirdi.

Öte yandan kararnameyle birlikte Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı.

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