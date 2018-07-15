Mezuniyet töreninde kız arkadaşına evlenme teklifi etti

GTÜ lisans ve lisansüstü mezunları, GTÜ Kampüsü şenlik alanında düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Belediye Başkan Vekili Nilay Ayran, iş adamları, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul birincisi Arnavutluk vatandaşı GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Matematik Bölümü mezunu Elshanı Kamberi’nin konuşmasının ardından sahneye çıkan önceki dönem mezunu Fatih Zeybek, bu yıl Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olan kız arkadaşı Hikmet Veli’ye evlenme teklif ederek tören alanında bulunan herkese sürpriz dolu anlar yaşattı.

“Gebze Teknik Üniversitesinin ulusal ve uluslararası platformlardaki en dinamik temsilcileri olacaksınız”

Törende hocaları, öğrencileri ve paydaşları ile kocaman bir aile olan GTÜ’nün Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında yerini aldığını söyleyen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İnanıyorum ki sizler üniversitemizde geçirdiğiniz yıllarda edindiğiniz bilgi ve birikimle Gebze Teknik Üniversitesinin ulusal ve uluslararası platformlardaki en dinamik temsilcileri olacaksınız. Üniversitemizde almış olduğunuz ayrıcalıklı eğitim sayesinde iş hayatınız başladığında farklı olduğunuzu ve her türlü işte fark oluşturduğunu göreceksiniz. Üniversite yaşantınız boyunca almış olduğunuz dersler, katılmış olduğunuz hem akademik hem sosyal etkinlikler sayesinde artık entelektüel bir sermayeye sahipsiniz. Bu sermayeyi dürüstlük ve en önemlisi cesaret ile yeni bir fikre kapı aralamak için kullanmak artık sizin elinizde. Bugün itibariyle uzun eğitim sürecinde elde ettiğiniz birikimi gayretle ve çalışkanlıkla hayata geçireceğiniz yeni bir sürece ilk adımınızı atıyorsunuz. Ömrünüzün geri kalanında, iş hayatınızda ve akademik çalışmalarınızda ülkenize, milletinize olan bağlılığınızı asla kaybetmeyin” dedi.

“Mezun olan genç arkadaşlarımın Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkılar sunacağına inancım tam”

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, Türkiye’nin on araştırma üniversitesinden biri olan GTÜ gibi önemli bir üniversitenin mezunu olmanın ayrıcalığını vurguladı. GTÜ’nün sanayinin gelişmesine katkı sunan bir anlayışla üniversite-sanayi işbirliğini önemli bir aşamaya taşıdığını söyleyen Vali Aksoy, "Mezun olan genç arkadaşlarımın Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkılar sunacağına inancım tam. Onların başarılarının bundan sonra da artarak devam edeceğine inanıyorum. Çünkü bu üniversitenin onların kendilerini ilgi alanlarına göre yetiştirdiği gibi ülkenin sosyal ve kültür alanlarında da söz sahibi olabilecek boyutlarda yetişmelerine katkı sağladığını biliyorum. Bugün mezun olacak öğrencilerimizin değerli velilerini de kutluyorum. Yetiştirdiğiniz değerli evlatlar, bugün mezun olarak emeğinizin karşılığını sizlere sundu. Üniversitemizin değerli akademik kadrosu gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için büyük bir özveriyle çalışmalarını ortaya koydular. Emekleri için değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yeni rektörümüzün görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Bir önceki rektörümüz Haluk Görgün hocamıza da emekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mezuniyet belgeleri lisansüstü ve lisans öğrencilerine bölüm hocaları tarafından takdim edildi. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Kurnaz’ın mezuniyet yeminini yaptırmasının ardından öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı.