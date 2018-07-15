Tarhan ilk ziyaretini İzmit İlçe'ye yaptı

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk ziyaretini İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yönetimine yaptı. Başkan Çakar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Veli Beyaztaş ve çok sayıda ilçe yöneticisi yer aldı. 24 Haziran seçim sonuçlarının konuşulduğu ziyarette CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilk ziyaretini İzmit ilçeye yaptığı için Tarhan’a teşekkür etti.