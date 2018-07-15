ADD İzmit’ten 15 Temmuz mesajı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şubesi, 15 Temmuz Darbe Girişiminin yıldönümü nedeniyle basın açıklaması düzenledi. Dernek binasında düzenlenen açıklamaya ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz’ın yanı sıra dernek üyeleri katılım gösterdi. Başkan Kavaz, “1.Dünya savaşı sonrası Anadolu’nun parçalanmasını dayatan ve açık işgalle sonuç alacaklarını zannedenler, yaklaşık 100 yıl sonra, içimizden devşirdikleri dinci, işbirlikçi hainlerle 15 Temmuz 2016 da yeni bir işgal planı daha denemişlerdir. Uzun yıllar, Devletimizin tüm yaşamsal kurumlarında, gizli ve sinsi bir şekilde örgütlenen, din, tarikat eksenli, akıl dışı, çağ dışı olan bu yapılanma, bu darbenin mimarı gibi görünse de, Emperyalizmin kontrol ve kumanda ettiği çok açıktır” ifadelerini kullandı.

AYNI ÖRGÜTLENMELERİN UZATMALARI

“Şu unutulmamalı, dünyanın her yerinde ve her zaman, emperyalizmin iki doğal müttefiki vardır” diyen Kavaz, “Bunlardan birisi etnik temele dayanan bölücü terör örgütlüleri, diğeri, din, tarikat, mezhep yapılanmasına dayalı gerici, çağ dışı örgütlenmelerdir. Bu hiç değişmemiştir, bundan sonra da değişmeyecektir. 1919’ da millî mücadeleye karşı çıkan, kurtuluş savaşımızı boğmaya çalışan Teali İslam cemiyeti, İngiliz muhipleri cemiyeti, Kürt teali cemiyetleri ve benzeri yapılanmalar ne ise, bugün de ülkemize kastedenler aynı örgütlenmelerin uzantılarıdır. Değişen tek şey kumanda merkezleridir” şeklinde konuştu.

ÜLKEMİZ EMPERYALİZMİN HEDEFİNDE

Konuşmalarının devamında Kavaz, “Altın nesil yetiştiklerini iddia eden, aslında potansiyel ajan ve işbirlikçi hain yetiştiren ve adına Fethullahçı denen bu soysuzların, 15 Temmuz 2016 da ki işgal girişimlerinden çıkarılması gereken çok önemli dersler vardır. TC Devletini var eden hiç bir kurumda, vakıf, tarikat, cemaat gibi çağdışı dinsel örgütlenmelere asla fırsat verilmemelidir. Laiklik ilkesi özenle korunmalı ve savunulmalıdır. Eğitim milli ve bilimsel olmalıdır. Etnik terör veya bunların uzantıları niteliğinde ki, hiçbir siyasi harekete veya oluşuma müsamaha gösterilmemelidir. Yaklaşık bir hafta sonra 95. Yıldönümünü kutlayacağımız Lozan barış antlaşmasına sıkı sıkıya sahip çıkılmalı, hiçbir şekilde ödün verilmemelidir” diye belirtti.

KARŞI KOYACAĞIMIZ BİLİNMELİDİR

Son olarak Kavaz, “Ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafya dün olduğu gibi bu gün de Emperyalizmin hedefindedir. Irak’ta, Suriye’de ve nihayet Ülkemizde yaşanan terör ve işgal girişimleri bunun apaçık örnekleridir. Türkiye Cumhuriyetine, devletine ve bölünmez bütünlüğüne karşı girişilecek her tür eyleme karşı topyekûn karşı koyacağımız bilinmelidir. 15 Temmuz 2016 da ki işgale ve ihanete karşı koyarken canlarını vermiş olanlara ve bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimize minnetlerimizi sunarız” diyerek sözlerini sonlandırdı