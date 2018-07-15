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15 Temmuz anısına karanfil bıraktılar

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Kocaeli Valiliği’nce organize edilen programla şehitlik ziyaret edilerek kabirlere karanfil bırakıldı.

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15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Kocaeli Valiliği’nce organize edilen programla Bağçeşme’de bulunan şehitlik kent protokolü tarafından ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, EDOK Komutanı Kazım Dalkıran, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve kent protokolü katılım gösterirken ziyarete CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, DP ve SP’den hiçbir temsilcinin katılmaması dikkat çekti.

KARANFİL BIRAKTILAR

Bağçeşme’de bulunan şehitlik ziyaretinde başta Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık olmak üzere kent protokolü şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Ziyaret programı şehitler için hep birlikte dua edilmesiyle birlikte son buldu

Bugün 12:33 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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