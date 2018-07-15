15 Temmuz anısına karanfil bıraktılar

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Kocaeli Valiliği’nce organize edilen programla Bağçeşme’de bulunan şehitlik kent protokolü tarafından ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, EDOK Komutanı Kazım Dalkıran, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve kent protokolü katılım gösterirken ziyarete CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, DP ve SP’den hiçbir temsilcinin katılmaması dikkat çekti.
KARANFİL BIRAKTILAR
Bağçeşme’de bulunan şehitlik ziyaretinde başta Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık olmak üzere kent protokolü şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Ziyaret programı şehitler için hep birlikte dua edilmesiyle birlikte son buldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz