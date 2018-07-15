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İZAYDAŞ, 20 yıllık çalışanlarını onurlandırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ), şirkette 20.yılını doldurmuş çalışanları için özel bir gece düzenledi. Atık yönetiminde Türkiye’nin lider kuruluşu İZAYDAŞ, şirketinde 20.yılını geride bırakan altı çalışanın onuruna özel bir gece düzenledi.

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İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç’ın öncülüğünde gerçekleştirilen geceye, Genel Müdür Yardımcısı Bayram Karakuş, birim müdürleri ile İZAYDAŞ’ta 20.yılını tamamlamış olan Bilge Girgin, Soner Turan, Gani Çapraz, Ergin Uzun, İskender Akgül, Nurdoğan Sevencan ve aileleri katıldı.

Genel Müdür Muhammet Saraç, gecenin onuruna yaptığı konuşmada şirket olarak zor önemli hizmetler yaptıklarını belirtti. Saraç “Zaman hızla akıp gidiyor. Bize düşen, şirketimizi geliştirmek ve geleceğe taşımaktır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun şirketimizin önünü açan yaklaşımları ile kentimizin ve ülkemizin gururu haline gelen tesisimiz, atık yönetimi ve enerji üretiminde büyük mesafe kat etmiştir. Başkan Karaosmanoğlu’nun çalışana değer verme konusundaki hassasiyetleri ile birlikte bizler de şirketimizde zaman zaman 20.yılını doldurmuş arkadaşlarımızla mutluluklarımızı paylaşıyoruz. Bu vesile ile siz değerli çalışma arkadaşlarımın yoğun emek ve gayretlerini takdirle karşılıyor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İZAYDAŞ’ta 20 yılını tamamlamış çeşitli kademelerde görev yapan çalışanların anılarını paylaştığı gecede duygulu ve keyifli anlar yaşanırken İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve yöneticiler eşliğinde yirmi yıllık çalışanlar için gecenin anısına plâket töreni gerçekleştirildi. Kıdemli çalışanlara ayrıca 20.Yıl plâketlerinin yanında özel tasarlanmış saatleri hediye edildi. Program toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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