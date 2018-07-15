Körfez Barbaros Mahallesi Döküm Kavşağı durağının yanına bırakılan çantayı görenler bomba olabileceğini düşünerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis önlem alırken, yol ulaşıma kapatıldı. Bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından fünye ile çantayı patlattı. Çantanın içerisinden battaniye ve kıyafetler çıktı. Çantayı bir kişinin durağın yanında unuttuğu tahmin edildi.
Bugün 13:12 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:41 TSİ )
Durağın yanına bırakılan çanta fünye ile patlatıldı
Körfez'de, durağın yanına bırakılan çanta bomba şüphesi yaratırken fünye ile patlatıldı. Çantanın içerisinden battaniye ve kıyafetler çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz