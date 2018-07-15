Durağın yanına bırakılan çanta fünye ile patlatıldı

Körfez Barbaros Mahallesi Döküm Kavşağı durağının yanına bırakılan çantayı görenler bomba olabileceğini düşünerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis önlem alırken, yol ulaşıma kapatıldı. Bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından fünye ile çantayı patlattı. Çantanın içerisinden battaniye ve kıyafetler çıktı. Çantayı bir kişinin durağın yanında unuttuğu tahmin edildi.