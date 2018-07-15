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Kadıköy Mahallesi'nde korkutan yangın

İzmit Kadıköy Mahallesi Tercümanoğlu Sokak üzerinde bulunan bir evde çıkan yangın büyük korku yarattı.

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İzmit Kadıköy Mahallesi Tercümanoğlu Sokak üzerinde bulunan Oktay Gezmez’e ait 3 katlı binada yangın çıktı. Binanın en üst katında çalışmakta olan çamaşır makinesinin aşırı ısınması nedeniyle çıkan yangını gören ev sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Alev ve dumanların büyümesiyle Gezmez ailesi kendilerini hemen dışarıya attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çamaşır makinesinin yanmasıyla başlayıp çatıya sıçrayan yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

BEN SİZE ÇALIŞTIRMAYIN O MAKİNEYİ DEMEDİM Mİ?”

Bu sırada büyük panik yaşayan Gezmez ailesinin fertleri fenalık geçerdi. Ev sahibi Oktay Gezmez “Ben size çalıştırmayın dedim o makineyi neden beni dinlemediniz” diyerek feryat etti. Mahalle sakinleri Gezmez ailesini sakinleştirirken yangın nedeniyle maddi hasar oluştu. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Bugün 13:29 TSİ - Asayiş

Muhabir Ahmet Hazer

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