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Kaman’dan 15 Temmuz mesajı

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlandı. Kaman açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “İki yıl önce bugün 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen hain darbe girişimine göğsünü siper ederek canları ve kanlarını Türk Milleti’ne feda eden şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diler, gazilerimize en yürekten şükranlarımızı sunarız”

TÜRK MİLLETİ GALİP GELMİŞTİR

“Binlerce yıllık Büyük Türk Tarihi’nin en alçak ihanet girişimi olan 15 Temmuz 2016 günü yaşanan ihanet senaryosunun hedefi Türk Devleti’ni yıkmak, topraklarını parçalamak ve Büyük Türk Milleti’ni birbirine düşürüp iç savaş ile milletimizi yıpratıp işgale müsait hale getirmekti. Bu alçak çetenin hesap edemediği Türk Milleti’nin feraseti, cesareti ve vatan aşkı galip gelmiş ve planları başlarına geçirilmiştir”

O YAPILAR MERCEK ALTINA ALINMALI

“Darbe sonrası yaşanan iki yıllık süreçte gördüğümüz üzere devletin her kademesine sirayet edip sızmış olan bu hain çeteden kurtulmak daha da zaman alacaktır. Bu ve benzer paralel yapıların hem devletimizin hem de milletimizin içinden söküp atmak sadece adli, hukuki ve güvenlik operasyonları ile tamamlanamaz. Amacımız teröristleri etkisiz hale getirmek ve hapsetmek ile birlikte bu şer odaklarının yuvalarını ve fikir kaynaklarını yok etmek olmalıdır. Terörist yetişmeye ve eylem alanı bulmaya devam ettiği sürece işimiz hep silahlı mücadele olacaktır. Ülkemizde dini, mezhebi ve ayrılıkçı şer fikirler yayan ve halen tehlike değilmiş gibi görünen tüm yapılar mercek altına alınmalı ve çocuklarımızın bu alçakların ağlarına düşmeleri engellenmelidir. Terör ve teröristler ile silahlı ve adli mücadele çok önemli ama milletimizi ve gençlerimizi eğitmek, cahilliklerini yok edip şer odakların tuzaklarından kurtarmak çok çok daha önemlidir”

Bugün 13:58 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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Yorumlar

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Erol Demirbek - benim aklımda yer eden 2 görüntü; 1- ömer halisdemir şehidimizin hain general terziyi vurması, 2- köprüde silahsız rütbesiz, nereye götürüldüğünü bile bilmeyen , teslim olmuş TÜRK evladı mehmetçiklerin kim oldukları bile belli olmayan canilerce boğazlarının kesilmesi dövülerek öldürülmesi .

Yanıtla . 0Beğen 15 Temmuz 14:15

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