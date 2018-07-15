Hürriyet’ten o şoföre destek

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, otobüsünde yolculuk eden yabancı uyruklu öğrencinin kıyafetine karışılması üzerine kullandığı otobüsü karakola çekerek büyük bir cesaret örneği gösteren ve vatandaşlar tarafından büyük takdir toplayan halk otobüsü şoförü Özgür Sert’i ziyaret etti.

KENDİSİNİ KUTLUYORUM

Bayındırlık’ta bulunan halk otobüsü terminalinde halk otobüsü şoförü Özgür Sert’i ziyaret eden CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Böyle insanların barınmaması ve insanları rahatsız etmemesi için Özgür Sert gibi insanların varlığı bizim için sevinç verici. Kendisini bu güzel hareketi nedeniyle kutluyorum. Bir avukat olarak kendisinin yanındayım” dedi