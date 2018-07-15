Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:37 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:38 TSİ )

Kömür karası akan derede denize giriyorlar

Dilovası'nda, Çatalçeşme Deresi simsiyah akarken, derenin döküldüğü Tavşancıl Plajı'ndan aileler denize girdi. Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kirliliğe neden olduğu iddia edilirken, derede inceleme yapılması istendi. Havadan çekilen görüntülerde de İzmit Körfezi'ndeki boyutu da ortaya çıktı.

mask
mask
mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın

Dilovası'nda Dilderesi'nden ayrılarak Tavşancıl Plajı'na dökülen Çatalçeşme Deresi, son günlerde simsiyah akıyor. Derenin aktığı İzmit Körfezi'ndeki bölgede kirlilik yaşanırken, bölgede yaşayan insanlar gidecek başka yerlerinin olmaması nedeniyle burada denize giriyor. Bazı kişiler ise denizde yaşanan kirliliği görünce denize girmekten vazgeçti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, Dilovası'nın üst kesimlerinde yer alan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kirliliğe neden olduğunu iddia etti. Havadan çekilen görüntülerde İzmit Körfezi'nde plajın bulunduğu bölgenin renginin değiştiği görüldü.

Tavşancıl Plajı'na ailesiyle denize girmek için gelen Süleyman Çakır, "Ailemle buraya yeni geldik. Baktık ki dereden siyah su akıyor. Biz burada denize giriyoruz ama bu siyah suya mı gireceğiz? diye düşündük. Bir dinlenme yerimiz vardı, o da kayboldu. Normalde buradan denize giriliyordu. Ama bu siyah suyu gördükten sonra bir daha girmem" dedi.

PET BARDAĞA SUYU DOLDURDU KİRLİLİĞİ GÖRDÜ

Pet bardağa doldurduğu deniz suyunda bile kirliliğe rastladığını söyleyen Aydın Akbudak, "Az önce denizden pet bardakla su aldım. Pet bardağın içerisine baktığınızda bile dibine çöken siyah bir madde görüyorsunuz. Normalde denizlerde böyle bir şeye rastlanmaz. Temiz bir denizde en fazla yosun olur. Burada siyah bir madde var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece atık bir madde olduğunu tahmin edebiliyoruz" diye konuştu.

'ÇÖZÜM BEKLİYORUZ'

Çatalçeşme Deresi'nin suyunun eskiden içilebildiğini söyleyen Ali Abatopçu ise şöyle konuştu:

"Maalesef Kömürcüler OSB kurulduğundan bu yana, yaklaşık 4 senedir, denizin hali bu şekilde. Ben 30 yıl Dilovası Belediyesi'nde çalıştıktan sonra emekli oldum. Bu sahilde de tam 7 yıl görev yaptım. Burada şu anda yok denecek kadar az insan var. Bundan 4-5 yıl önce burada denizin içerisinde yer bulamazdınız. Bir zamanlar bu dereden akan su içiliyordu. Maalesef şu anda durum içler acısı bir halde. Hem doğaya, hem denize bu kadar zarar veriyoruz. Yetkililer de bu duruma yıllardır bir çözüm üretemediler. Biz bir an önce çözüm bekliyoruz. Sonuçta Dilovası halkının gideceği başka bir yer yok."

Bugün 14:37 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti mask
Silahla vurulmuştu hayatını kaybetti
Gencin ani ölümü sevenlerini yasa boğdu mask
Gencin ani ölümü sevenlerini yasa boğdu
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 4 gözaltı mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 4 gözaltı
Körfez Devlet Hastanesi'nde 2 doktor gözaltında mask
Körfez Devlet Hastanesi'nde 2 doktor gözaltında
Ailesi evlendirmek isteyince köprüden atlamış mask
Ailesi evlendirmek isteyince köprüden atlamış
Şehit babasından kötü haber geldi mask
Şehit babasından kötü haber geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Halk otobüsünde iğrenç olay mask
Halk otobüsünde iğrenç olay
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak mask
Toplu ulaşım araçları o gün ücretsiz olacak
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 4 gözaltı mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 4 gözaltı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar sürüyor mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar sürüyor
Halkevinde korkunç intihar girişimi! mask
Halkevinde korkunç intihar girişimi!
Başından silahla vurulmuş halde bulundu mask
Başından silahla vurulmuş halde bulundu

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL