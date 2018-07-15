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Kardeşine böbreğiyle "hayat" verdi

Gölcük'e 18 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve nakil gereken 23 yaşındaki Fahrettin Demir, ablasının böbreğiyle hayata tutundu

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Kocaeli'de 23 yaşındaki Fahrettin Demir, ablası Fatma Tezer'den nakledilen böbrekle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

18 yıldır böbrek rahatsızlığı, 7 yıldır da şeker hastalığıyla mücadele eden Demir, böbreklerinin işlevini yitirdiğini ve nakil olması gerektiğini öğrendi.

Doktorların böbrek nakliyle yeniden sağlığına kavuşabileceğini söyledikleri Demir için yapılan tetkiklerde, 37 yaşındaki ablası Fatma Tezer'in nakil için uygun olduğu belirlendi.

İstanbul'da özel bir hastanede ablasından alınan böbrek, Fahrettin Demir'e nakledildi.

Fatma Tezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin uzun zamandan beri böbrek yetmezliği hastalığıyla hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Doktorların artık kardeşinin böbrek nakline ihtiyaç duyduğunu söylemesi üzerine kendisinin düşünmeden doku testi yaptırdığını belirten Tezer, "Tabii ki bu zor bir karardı ama bu konuda eşim İsmail Tezer'in büyük desteği oldu. Kardeşim için böyle bir ihtiyaç doğunca gerekli dokular alındı, tetkikler yapıldı. Böbreğimin uyduğu ortaya çıkınca hiç düşünmeden böbreğimi vermek istedim. Kardeşimin artık sıkıntısız bir hayat yaşamasını istiyorum. İnşallah uzun ve sağlıklı bir ömür onu bekliyor. Kardeşimin sağlığına kavuşması benim için çok önemli bir duygudur. Ben yaşadıkça her zaman onun yanındayım." diye konuştu.

Demir de kendisine böbreğini veren ablasına teşekkür ederek, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. 

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