28 cadde ve sokağa 17 bin ton sıcak asfalt serildi

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, bölgenin gelişme sürecinde alt yapı çalışmalarının önemine dikkat çekerek, hızla gelişmekte olan yerleşim yerlerinin başında gelen Başiskele’de bu hızlı gelişimin en doğru şekilde ve sürdürülebilir olması için belediye olarak üzerimize düşen çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ulaşımın sağlandığı yolların sürekli olarak bakım ve onarımlarının yapıldığını belirten Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz belirlenen program dâhilinde sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bir süredir devam eden finişerli sıcak asfalt serme çalışmaları kapsamında;

Karadenizliler Mahallesi Şenkaya, Üçevler, Çay, Koca, Ordulular Sokak ve Ordulular Caddesi.

Kullar Tepecik Mahallesi Hacı Derviş Sokak, Hacı Molla Sokak, Hayme Ana Caddesi

Mahmutpaşa Mahallesi Şebnem Sokak,

Yeşilyurt Mahallesi Yeşil Sokak, Er Sokak, Miras, Mutlu, Levent Kırca Caddesi, Hurlu, Hafız Sait, Akçe, Yetim Ali, Düzler, Hicri, Öznur, Türkler, Nazlı, Akıncılar, Erler, Tuğrul ve Ecegül Sokağa toplamda 17 bin ton sıcak asfalt serildi. 28 sokakta gerçekleşen çalışmalar belirlenen 87 sokakta daha devam edecek.