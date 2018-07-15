Gürbüz’e “VAR!” Kara’ya YOK!

EMNİYET YATIŞTIRDI

Ali Gürbüz – Recep Kara maçı puanlamaya gitti. Müsabakada iki taraf da yendiğini düşünerek sevinç yaşarken, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) üzerinden yapılan incelemede Ali Gürbüz galip sayıldı. Karara itiraz eden Recep Kara, Kırkpınar güreşlerini bıraktığını açıkladı. Tribünlerde çıkan olaylara ise polis müdahale ederek, seyircileri yatıştırdı.

BENİM İÇİN BİTMİŞTİR!

Recep Kara, güreşin videosunu cep telefonundan izledikten sonra şunları söyledi: Daha nasıl yeniş olacak, 50 adam var bir güreşi açamadınız" diye tepki gösterdi.22 yıldır bu er meydanındayım. 4 defa Kırkpınar başpehlivanı oldum. Bu güreşi herkes kadar en iyi ben de bilirim. Ben kimsenin hakkını hukukunu istemiyorum. Ama 1 yıldır burada emek harcıyorum. Ali’ye bu güreşi verdiniz. Bu saatten sonra Kırkpınar güreşi benim için bitmiştir!

KIRKPINAR ÇEYREK FİNAL MÜSABAKALARI

Samsunlu Serhat Balcı, Fatih Atlı’yı yendi

Antalyalı Ali Gürbüz, İsmail Balaban’ı yendi

Samsunlu Şaban Yılmaz ile eşleşen İzmitli Faruk Akkoyun sakatlandı ve güreşi bıraktı.

Antalyalı Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan’ı yendi

Abdullah Karagöz - Edirne