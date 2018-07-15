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Bugün 15:07 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:09 TSİ )

Faruk Baştürk tesislerinde sona doğru

İlimizin ve özellikle de Kartepe bölgesinin efsane teknik adamı Merhum Faruk Baştürk’ün adının verilecek futbol tesislerinde çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor.

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70’e 45 ebatlarında sahanın olacağı tesiste soyunma odaları, duş, WC, malzeme ve personel odaları da bulunacak. Uzunçiftlik Mahallesi Ataevler Mahallesi’de bitmek üzere olan Ömer Faruk Baştürk tesislerinin açılışının görkemli bir şekilde yapılacağı belirtildi. Özellikle Körfez Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in bu tesise ayrı bir önem verdiği de ifade edildi.

Bugün 15:07 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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