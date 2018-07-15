70’e 45 ebatlarında sahanın olacağı tesiste soyunma odaları, duş, WC, malzeme ve personel odaları da bulunacak. Uzunçiftlik Mahallesi Ataevler Mahallesi’de bitmek üzere olan Ömer Faruk Baştürk tesislerinin açılışının görkemli bir şekilde yapılacağı belirtildi. Özellikle Körfez Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in bu tesise ayrı bir önem verdiği de ifade edildi.
Bugün 15:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:09 TSİ )
Faruk Baştürk tesislerinde sona doğru
İlimizin ve özellikle de Kartepe bölgesinin efsane teknik adamı Merhum Faruk Baştürk’ün adının verilecek futbol tesislerinde çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor.
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Bugün 15:07 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz