Faruk Baştürk tesislerinde sona doğru

70’e 45 ebatlarında sahanın olacağı tesiste soyunma odaları, duş, WC, malzeme ve personel odaları da bulunacak. Uzunçiftlik Mahallesi Ataevler Mahallesi’de bitmek üzere olan Ömer Faruk Baştürk tesislerinin açılışının görkemli bir şekilde yapılacağı belirtildi. Özellikle Körfez Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in bu tesise ayrı bir önem verdiği de ifade edildi.