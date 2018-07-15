Faruk Akkoyun ve Hüseyin Gümüşalan ile gururlandık

Faruk Akkoyun, Şaban Yılmaz ile eşleşti ancak sakatlanınca güreşi yarıda bırakmak zorunda kaldı. Öte yandan Antalya adına güreşen Karamürselli Hüseyin Gümüşalan da son 8’e kalan bir diğer pehlivan oldu. Orhan Okulu ile mücadele eden Gümüşalan güçlü rakibine diş geçiremedi. Nedim Gürel ise 3. turda Orhan Okulu’ya mağlup oldu ve elendi.

BU YIL DA OLMADI!

Genel olarak bakıldığında yine sınıfı geçemedik. Antalyalıların öne çıktığı Başpehlivanlık güreşleri 1. tur karşılaşmalarında, Kocaeli ve Karamürselli Başpehlivanlar adeta duvara toslayan kamyon gibi rakiplerine yenilerek Kırkpınar’a veda ederken 2. tura sadece Hüseyin Gümüşalan, Faruk Akkoyun ve Nedim Gürel kaldı.

HASAN TUNA VEDA ETTİ

Geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, erken final olarak değerlendirilen Mehmet Yeşil Yeşil ile eşleşti ve Balaban güçlü rakibini geçti. Favori pehlivanlardan Orhan Okulu, Hasan Cengiz’in rakibi oldu. Oldukça sert geçen güreşin galibi Okulu oldu. Başpehlivan Recep Kara, Hasan Tuna’ya rakip oldu. Kırkpınar’a veda eden Hasan Tuna, Recep Kara karşısında güreşmedi ve rakibinin elini kaldırdı. İkili güreş alanını birlikte turladı. Tuna, güreşe idareci olarak hizmet etmeye devam edecek.

ÜÇÜNCÜ TURA KALDILAR

Kurallar gereği son 16’yı belirlemek için Ali Gürbüz, İsmail Koç ve Faruk Akkoyun bay olarak üst tura çıktı. İkinci tur müsabakalarının ardından Ali Gürbüz, İsmail Koç, Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan, Fatih Atlı, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Serhat Balcı, Osman Aynur, Nedim Gürel, Hamza Köseoğlu, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Mustafa Batu, Ünal Karaman ve Ali Yanatma üçüncü turda güreşmeye hak kazandı.

NEDİM GÜREL, OKULU’YA YENİLDİ

Üçüncü turun ilk biten güreşi Fatih Atlı ile İsmail Koç arasındaki müsabaka oldu. 12 dakika süren müsabakada Fatih Atlı kündeye getirdiği rakibi İsmail Koç'u yendi. Orhan Okulu ile Nedim Gürel arasındaki mücadelede, Orhan Okulu iyi bir performans sergileyerek Kocaelili güreşçi Gürel’i mağlup etti.

OLMADI

Üçüncü turda mücadele eden İzmitli pehlivan Faruk Akkoyun, Hamza Köseoğlu’nu açık düşürdü ve son 8’e kaldı. 2 metrelik dev Karamürselli Hüseyin Gümüşalan üçüncü turda Ali Yanatma karşısında galip geldi ve son 8’e adını yazdırdı, Faruk ve Hüseyin ile birlikte, Fatih Atlı, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Serhat Balcı, Şaban Yılmaz, Ali Gürbüz çeyrek finale kaldı. Akkoyun, Şaban Yılmaz karşısında sakatlanınca güreşi bırakmak zorunda kaldı, Gümüşalan ise Orhan Okulu’ya mağlup olmaktan kurtulamadı.

1.TUR

Faruk Akkoyun-Onur Şeneli’yi yendi

Hüseyin Gümüşalan-Turan Balaban’ı yendi

Nedim Gürel - Fatih Koyuncu’yu yendi

Ertan Ertan-Hasan Tuna’ya yenildi

ArifAkın –Hasan Cengiz’e yenildi

Ali Güngör Ekin-Salih Erinç’e yenildi

Kaan Kaya-Orhan Okulu’ya yenildi

Gökhan Arıcı-Okan Acar’a yenildi,

Semih TurgutÜnal Karaman’a yenildi

2 TUR

Hüseyin Gümüşalan-Ramazan Bircan’ı yendi

Nedim Gürel-Süleyman Aykırı’yı yendi

TUR

Faruk Akkoyun –Hamza Köseoğlu’nu yendi

Hüseyin Gümüşalan-Ali Yanatma’yı yendi

Nedim Gürel-Orhan Okulu’ya yenildi